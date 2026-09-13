Чайник электрический Kitfort КТ-6145
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6145
Устройте чайную церемонию! Вместительный чайник ёмкостью 2 л Kitfort КТ-6145 может вскипятить воду или нагреть её до температуры 40, 70, 80 и 90 С, что удобно при заваривании различных сортов чая, приготовлении кофе. Чайник также оснащён функцией поддержания температуры. Удобное управление На ручке чайника расположены: кнопка вкл/выкл, при удержании которой включается режим поддержания температуры, кнопка выбора температурных режимов работы и световые индикаторы, указывающие на выбранную температуру нагрева. Съёмный фильтр для заваривания чая Различные сорта чая (зелёный, чёрный, белый, улун, травяной) можно заваривать непосредственно в самом чайнике, пользуясь фильтром. Он крепится к крышке и легко моется после использования. Стильная подсветка чайника Световой индикатор горит разными цветами в зависимости от выбранной t С: 40 С –зелёный; 70 С – синий; 80 С – жёлтый; 90 С – фиолетовый, 100 С – красный. Режим поддержания будет поддерживать температуру воды 85-100 С в течение 2 часов. Удобство во всём! Съёмная крышка и широкое горлышко чайника облегчают доступ внутрь при его мойке и во время удаления накипи. А форма носика позволяет метко наливать воду независимо от количества воды в чайнике. Фильтр предотвращает от накипи. Вместительный чайник! Корпус выполнен из стекла и пластика, подставка – из пластика, а крышка – из сочетания пластмассы и нержавеющей стали. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Ёмкости 2 л хватит, чтобы заварить чай или вскипятить воду на большую семью! Мощность 1850-2200 Вт Емкость 2 л Выбор температуры 40,70,80,90,100 C Поддержание температуры 2 ч Длина шнура 0,6 м Размер устройства 223 х 160 х 252 мм Размер упаковки 220 х 187 х 252 мм Вес нетто 1,1 кг Вес брутто 1,4 кг
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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