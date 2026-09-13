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Чайник электрический Kitfort КТ-6145 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Kitfort КТ-6145

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Чайник электрический Kitfort КТ-6145 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6145 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6145 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6145 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6145 - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6145 - фото 6
Чайник электрический Kitfort КТ-6145 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6145 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6145 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6145 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6145 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6145 - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6145 - фото 6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6145 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709140
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
документация
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.6
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х19
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6145

Устройте чайную церемонию! Вместительный чайник ёмкостью 2 л Kitfort КТ-6145 может вскипятить воду или нагреть её до температуры 40, 70, 80 и 90 С, что удобно при заваривании различных сортов чая, приготовлении кофе. Чайник также оснащён функцией поддержания температуры. Удобное управление На ручке чайника расположены: кнопка вкл/выкл, при удержании которой включается режим поддержания температуры, кнопка выбора температурных режимов работы и световые индикаторы, указывающие на выбранную температуру нагрева. Съёмный фильтр для заваривания чая Различные сорта чая (зелёный, чёрный, белый, улун, травяной) можно заваривать непосредственно в самом чайнике, пользуясь фильтром. Он крепится к крышке и легко моется после использования. Стильная подсветка чайника Световой индикатор горит разными цветами в зависимости от выбранной t С: 40 С –зелёный; 70 С – синий; 80 С – жёлтый; 90 С – фиолетовый, 100 С – красный. Режим поддержания будет поддерживать температуру воды 85-100 С в течение 2 часов. Удобство во всём! Съёмная крышка и широкое горлышко чайника облегчают доступ внутрь при его мойке и во время удаления накипи. А форма носика позволяет метко наливать воду независимо от количества воды в чайнике. Фильтр предотвращает от накипи. Вместительный чайник! Корпус выполнен из стекла и пластика, подставка – из пластика, а крышка – из сочетания пластмассы и нержавеющей стали. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Ёмкости 2 л хватит, чтобы заварить чай или вскипятить воду на большую семью! Мощность 1850-2200 Вт Емкость 2 л Выбор температуры 40,70,80,90,100 C Поддержание температуры 2 ч Длина шнура 0,6 м Размер устройства 223 х 160 х 252 мм Размер упаковки 220 х 187 х 252 мм Вес нетто 1,1 кг Вес брутто 1,4 кг

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6145




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
документация
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.6
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Устройте чайную церемонию! Вместительный чайник ёмкостью 2 л Kitfort КТ-6145 может вскипятить воду или нагреть её до температуры 40, 70, 80 и 90 С, что удобно при заваривании различных сортов чая, приготовлении кофе. Чайник также оснащён функцией поддержания температуры. Удобное управление На ручке чайника расположены: кнопка вкл/выкл, при удержании которой включается режим поддержания температуры, кнопка выбора температурных режимов работы и световые индикаторы, указывающие на выбранную температуру нагрева. Съёмный фильтр для заваривания чая Различные сорта чая (зелёный, чёрный, белый, улун, травяной) можно заваривать непосредственно в самом чайнике, пользуясь фильтром. Он крепится к крышке и легко моется после использования. Стильная подсветка чайника Световой индикатор горит разными цветами в зависимости от выбранной t С: 40 С –зелёный; 70 С – синий; 80 С – жёлтый; 90 С – фиолетовый, 100 С – красный. Режим поддержания будет поддерживать температуру воды 85-100 С в течение 2 часов. Удобство во всём! Съёмная крышка и широкое горлышко чайника облегчают доступ внутрь при его мойке и во время удаления накипи. А форма носика позволяет метко наливать воду независимо от количества воды в чайнике. Фильтр предотвращает от накипи. Вместительный чайник! Корпус выполнен из стекла и пластика, подставка – из пластика, а крышка – из сочетания пластмассы и нержавеющей стали. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Ёмкости 2 л хватит, чтобы заварить чай или вскипятить воду на большую семью! Мощность 1850-2200 Вт Емкость 2 л Выбор температуры 40,70,80,90,100 C Поддержание температуры 2 ч Длина шнура 0,6 м Размер устройства 223 х 160 х 252 мм Размер упаковки 220 х 187 х 252 мм Вес нетто 1,1 кг Вес брутто 1,4 кг
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Отзывы


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