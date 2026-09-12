Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Black V-MK171A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
260x150x150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695504
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
15
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, база, руководство пользователя, упаклвка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
260x150x150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х48х34
Вес, кг.
1.6
Описание товара Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Black V-MK171A
Стильный и функциональный чайник Viomi Double-layer ста незаменимым помощником на вашей кухне. Он выполнен в элегантном чёрном цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, черные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
15
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1800
Развернуть
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, база, руководство пользователя, упаклвка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
260x150x150
Страна производитель
Китай
Стильный и функциональный чайник Viomi Double-layer ста незаменимым помощником на вашей кухне. Он выполнен в элегантном чёрном цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, черные
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, черные
Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Black V-MK171A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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