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Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Black V-MK171A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Black V-MK171A

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Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Black V-MK171A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
260x150x150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695504
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Характеристики

Бренд
Viomi
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
15
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, база, руководство пользователя, упаклвка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
260x150x150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х48х34
Вес, кг.
1.6

Описание товара Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Black V-MK171A

Стильный и функциональный чайник Viomi Double-layer ста незаменимым помощником на вашей кухне. Он выполнен в элегантном чёрном цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер.

Отзывы о товаре Чайник электрический Viomi Double-Layer Kettle Black V-MK171A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Viomi
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
15
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1800
Развернуть
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, база, руководство пользователя, упаклвка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
260x150x150
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и функциональный чайник Viomi Double-layer ста незаменимым помощником на вашей кухне. Он выполнен в элегантном чёрном цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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