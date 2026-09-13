Чайник электрический Sonnen KT-4103, 1,5л, 2200Вт, двойные стенки
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-4103, 1,5л, 2200Вт, двойные стенки
Электрический чайник SONNEN KT-4103 - сочетание функциональности, элегантности и надежности! Мощность чайника SONNEN KT-4103 составляет 2200 Вт, что позволяет вскипятить воду за считаные минуты. Пользоваться чайником не только удобно, но и безопасно благодаря корпусу с двойными стенками (внутри – нержавеющая сталь, снаружи – термостойкий пластик), за счёт которых вода остывает медленнее. Кроме того, такая конструкция предотвращает сильный нагрев корпуса. Объёма 1,5 л достаточно, чтобы приготовить напитки для всей семьи или небольшой компании, вскипятив воду всего один раз. Стильный и современный дизайн чайника делает его отличным дополнением к любой кухне. Английский контроллер Strix обеспечивает безопасное использование и длительный срок службы устройства. Чайник также оснащён защитой от перегрева и автоматически отключается при закипании или отсутствии воды.
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Теги товара: 1.5 л, металлические, без пластика внутри
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Теги товара: 1.5 л, металлические, без пластика внутри
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