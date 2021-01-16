Чайник электрический Kitfort КТ-6105
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, прозрачный
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 337302
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, прозрачный
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.65
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х19
Вес, кг.
1.4
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6105
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса металл/стекло, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: подсветка воды, индикация включения, подставка с вращением на 360°.
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Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, прозрачный
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.65
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса металл/стекло, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: подсветка воды, индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Достоинства:
Замечательный чайник.Подсветка индикатор ярко-зеленая.Очень удобная ручка чайника.Это важно,особенно когда им пользуются дети-она не скользит в руке.Сам чайник имеет расширение книзу,что очень важно для устойчивости.Очень рекомендую этот чайник.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Товары фирмы Kitfort в очередной раз порадовали.Очень удобны в быту.Всем рекомендую эту фирму.
Чайник электрический Kitfort КТ-6105 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6105
Достоинства:
Замечательный чайник.Подсветка индикатор ярко-зеленая.Очень удобная ручка чайника.Это важно,особенно когда им пользуются дети-она не скользит в руке.Сам чайник имеет расширение книзу,что очень важно для устойчивости.Очень рекомендую этот чайник.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Товары фирмы Kitfort в очередной раз порадовали.Очень удобны в быту.Всем рекомендую эту фирму.