Top.Mail.Ru
Чайник электрический Kitfort КТ-6105 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Kitfort КТ-6105

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Kitfort КТ-6105 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6105 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6105 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6105 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6105 - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6105 - фото 6
Чайник электрический Kitfort КТ-6105 - фото 7
Чайник электрический Kitfort КТ-6105 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, прозрачный
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.65
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6105 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6105 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6105 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6105 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6105 - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6105 - фото 6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6105 - фото 7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6105 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 337302
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, прозрачный
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.65
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х19
Вес, кг.
1.4

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6105

Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса металл/стекло, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: подсветка воды, индикация включения, подставка с вращением на 360°.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6105

16.01.2021
Елена

Достоинства:
Замечательный чайник.Подсветка индикатор ярко-зеленая.Очень удобная ручка чайника.Это важно,особенно когда им пользуются дети-она не скользит в руке.Сам чайник имеет расширение книзу,что очень важно для устойчивости.Очень рекомендую этот чайник.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Товары фирмы Kitfort в очередной раз порадовали.Очень удобны в быту.Всем рекомендую эту фирму.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, прозрачный
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.65
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса металл/стекло, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: подсветка воды, индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.01.2021
Елена

Достоинства:
Замечательный чайник.Подсветка индикатор ярко-зеленая.Очень удобная ручка чайника.Это важно,особенно когда им пользуются дети-она не скользит в руке.Сам чайник имеет расширение книзу,что очень важно для устойчивости.Очень рекомендую этот чайник.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Товары фирмы Kitfort в очередной раз порадовали.Очень удобны в быту.Всем рекомендую эту фирму.


Чайник электрический Kitfort КТ-6105 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...