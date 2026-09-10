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Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-G2011

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Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 14
Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 15
Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 16
Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 17
Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 18
Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 14
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 15
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 16
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 17
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 18
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2011 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380704
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Размеры в упаковке, см
24х22х20
Вес, кг.
1.4

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G2011

Стильный чайник с красивой голубой LED-подсветкой и корпусом из высококачественного боросиликатного стекла – лёгкого и прочного материала, который не темнеет и не окрашивается со временем. Чайник оснащён контроллером STRIX – основным компонентом электроцепи, надёжность и долговечность которого обеспечены многолетним опытом лидирующей английской компании-производителя. Модель имеет скрытый нагревательный элемент, блокирующуюся крышку с открытием отдельной кнопкой, автоматическое отключение, защиту от включения без воды.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G2011




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Описание
Стильный чайник с красивой голубой LED-подсветкой и корпусом из высококачественного боросиликатного стекла – лёгкого и прочного материала, который не темнеет и не окрашивается со временем. Чайник оснащён контроллером STRIX – основным компонентом электроцепи, надёжность и долговечность которого обеспечены многолетним опытом лидирующей английской компании-производителя. Модель имеет скрытый нагревательный элемент, блокирующуюся крышку с открытием отдельной кнопкой, автоматическое отключение, защиту от включения без воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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