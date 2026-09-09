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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь

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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 3
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 4
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 5
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 6
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 7
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 8
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 9
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 10
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 11
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 12
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 13
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 14
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 15
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 16
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 17
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 18
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 19
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 20
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 21
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 3
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 4
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 5
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 6
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 7
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 8
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 9
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 10
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 11
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 12
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 13
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 14
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 15
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 16
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 17
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 18
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 19
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 20
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 21
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 272365
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, г.
90

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь

Электрический чайник SC-EK21S88 с увеличенным объемом 1,8 л оснащён большим прозрачным окном для контроля уровня воды. Эргономичная ручка, традиционная система открытия крышки, закрытый нагревательный элемент- сделают эксплуатацию прибора еще проще и комфортнее. Safe Work – автоотключение при закипании, защита от включения без воды сделает эксплуатацию прибора наиболее безопасной. Новый ,уникальный дизайн крышки чайника!

Отзывы о товаре Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник SC-EK21S88 с увеличенным объемом 1,8 л оснащён большим прозрачным окном для контроля уровня воды. Эргономичная ручка, традиционная система открытия крышки, закрытый нагревательный элемент- сделают эксплуатацию прибора еще проще и комфортнее. Safe Work – автоотключение при закипании, защита от включения без воды сделает эксплуатацию прибора наиболее безопасной. Новый ,уникальный дизайн крышки чайника!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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