Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 272365
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, г.
90
Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S88 сталь
Электрический чайник SC-EK21S88 с увеличенным объемом 1,8 л оснащён большим прозрачным окном для контроля уровня воды. Эргономичная ручка, традиционная система открытия крышки, закрытый нагревательный элемент- сделают эксплуатацию прибора еще проще и комфортнее. Safe Work – автоотключение при закипании, защита от включения без воды сделает эксплуатацию прибора наиболее безопасной. Новый ,уникальный дизайн крышки чайника!
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Электрический чайник SC-EK21S88 с увеличенным объемом 1,8 л оснащён большим прозрачным окном для контроля уровня воды. Эргономичная ручка, традиционная система открытия крышки, закрытый нагревательный элемент- сделают эксплуатацию прибора еще проще и комфортнее. Safe Work – автоотключение при закипании, защита от включения без воды сделает эксплуатацию прибора наиболее безопасной. Новый ,уникальный дизайн крышки чайника!
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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