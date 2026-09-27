Чайник электрический Energy E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб.
В наличии
Код товара: 697208
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 660 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х21х17
Вес, кг.
1.24
Описание товара Чайник электрический Energy E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный
Электрический чайник благодаря мощности 2200 Вт вскипятит воду за считанные минуты. Объем чайника составляет 1.7 л. Это оптимальный объем для семьи. При отсутствии воды и при закипании чайник отключится самостоятельно, обеспечивая безопасность.
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Электрический чайник благодаря мощности 2200 Вт вскипятит воду за считанные минуты. Объем чайника составляет 1.7 л. Это оптимальный объем для семьи. При отсутствии воды и при закипании чайник отключится самостоятельно, обеспечивая безопасность.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Чайник электрический Energy E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный - по цене 1660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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