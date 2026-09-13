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Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-P2501

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Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2501 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703737
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х18
Вес, г.
938

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-P2501

Hyundai HYK-P2501 – это эргономичный электрический чайник с рядом преимуществ. Первое из них – внушительный внутренний объём, рассчитанный на 2,5 л воды. Чтобы нагреть полную ёмкость до состояния кипятка, прибору требуются считанные моменты. Это возможно благодаря предусмотренной мощности в 2200 Вт и высокотехнологичному скрытому в подставке нагревательному элементу. На ней чайник Hyundai HYK-P2501 проворачивается на 360 градусов. Корпус данной модели изготовлен из качественного и прочного и лёгкого пластика. Он помогает не обжигать руки и сохранять температуру в течение долгого времени. Дизайн прибора выполнен в минималистичном чёрном цвете с использованием полупрозрачных деталей. На стенке чайника расположен индикатор уровня наполненности. Под рукояткой устройства находится световой индикатор, который показывает, когда Hyundai HYK-P2501 работает. После окончания цикла нагрева устройство автоматически выключается. Кроме того, прибор надежно защищен от пуска без воды. Эта мера продлевает ресурс работы нагревательного элемента. Крышка чайника закрывается на защёлку и открывается по нажатию кнопки.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-P2501




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYK-P2501 – это эргономичный электрический чайник с рядом преимуществ. Первое из них – внушительный внутренний объём, рассчитанный на 2,5 л воды. Чтобы нагреть полную ёмкость до состояния кипятка, прибору требуются считанные моменты. Это возможно благодаря предусмотренной мощности в 2200 Вт и высокотехнологичному скрытому в подставке нагревательному элементу. На ней чайник Hyundai HYK-P2501 проворачивается на 360 градусов. Корпус данной модели изготовлен из качественного и прочного и лёгкого пластика. Он помогает не обжигать руки и сохранять температуру в течение долгого времени. Дизайн прибора выполнен в минималистичном чёрном цвете с использованием полупрозрачных деталей. На стенке чайника расположен индикатор уровня наполненности. Под рукояткой устройства находится световой индикатор, который показывает, когда Hyundai HYK-P2501 работает. После окончания цикла нагрева устройство автоматически выключается. Кроме того, прибор надежно защищен от пуска без воды. Эта мера продлевает ресурс работы нагревательного элемента. Крышка чайника закрывается на защёлку и открывается по нажатию кнопки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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