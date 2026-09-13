Чайник электрический Hyundai HYK-P2501
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-P2501
Hyundai HYK-P2501 – это эргономичный электрический чайник с рядом преимуществ. Первое из них – внушительный внутренний объём, рассчитанный на 2,5 л воды. Чтобы нагреть полную ёмкость до состояния кипятка, прибору требуются считанные моменты. Это возможно благодаря предусмотренной мощности в 2200 Вт и высокотехнологичному скрытому в подставке нагревательному элементу. На ней чайник Hyundai HYK-P2501 проворачивается на 360 градусов. Корпус данной модели изготовлен из качественного и прочного и лёгкого пластика. Он помогает не обжигать руки и сохранять температуру в течение долгого времени. Дизайн прибора выполнен в минималистичном чёрном цвете с использованием полупрозрачных деталей. На стенке чайника расположен индикатор уровня наполненности. Под рукояткой устройства находится световой индикатор, который показывает, когда Hyundai HYK-P2501 работает. После окончания цикла нагрева устройство автоматически выключается. Кроме того, прибор надежно защищен от пуска без воды. Эта мера продлевает ресурс работы нагревательного элемента. Крышка чайника закрывается на защёлку и открывается по нажатию кнопки.
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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