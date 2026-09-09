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Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло

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Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 1
Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 2
Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 3
Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 4
Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 5
Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 6
Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 7
Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 8
Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 9
Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 10
Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 11
Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 12
Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 13
Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 1
  • Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 2
  • Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 3
  • Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 4
  • Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 5
  • Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 6
  • Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 7
  • Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 8
  • Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 9
  • Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 10
  • Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 11
  • Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 12
  • Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 13
  • Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303659
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х18
Вес, кг.
1.24

Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло

Чайник SONNEN KT-1786 объемом 1,7 литра и мощностью 2200 Вт поможет вам заварить чай или кофе, быстро вскипятить воду. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в приготовленный напиток. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Подсветка проинформирует о том, что чайник включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.

Отзывы о товаре Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание

Чайник SONNEN KT-1786 объемом 1,7 литра и мощностью 2200 Вт поможет вам заварить чай или кофе, быстро вскипятить воду. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в приготовленный напиток. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Подсветка проинформирует о том, что чайник включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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