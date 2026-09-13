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Чайник электрический Vitek VT-1181 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Vitek VT-1181

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Чайник электрический Vitek VT-1181 - фото 1
Чайник электрический Vitek VT-1181 - фото 2
Чайник электрический Vitek VT-1181 - фото 3
Чайник электрический Vitek VT-1181 - фото 4
Чайник электрический Vitek VT-1181 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
  • Чайник электрический Vitek VT-1181 - фото 1
  • Чайник электрический Vitek VT-1181 - фото 2
  • Чайник электрический Vitek VT-1181 - фото 3
  • Чайник электрический Vitek VT-1181 - фото 4
  • Чайник электрический Vitek VT-1181 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719911
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Характеристики

Бренд
VITEK
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, кг.
1.39

Описание товара Чайник электрический Vitek VT-1181

Электрочайник Vitek VT-1181 отличается стильным дизайном и прозрачным резервуаром. Основные элементы корпуса изготовлены из прочного пластика черного цвета, простого в уходе и не выделяющего неприятного запаха при нагревании. Предусматривается устойчивая подставка, эргономичная ручка и плотно закрывающаяся крышка. Мощность Vitek VT-1181 достигает до 2200 Вт, что гарантирует быстрое кипячение 1,7 л воды. Резервуар изготовлен из термостойкого стекла и оснащен удобной разметкой для определения уровня воды. В качестве нагревательного элемента используется спираль закрытого типа с керамическим покрытием. Такая конструкция значительно упрощает уход за чайником. Носик оснащен съемным синтетическим фильтром и имеет небольшой наклон. Подставка способствует вращению чайника на 360 градусов. Гарантией безопасности и комфортной эксплуатации является надежная блокировка крышки. Имеется удобная индикация включения устройства.

Отзывы о товаре Чайник электрический Vitek VT-1181




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Характеристики
Бренд
VITEK
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Страна производитель
Австрия
Описание
Электрочайник Vitek VT-1181 отличается стильным дизайном и прозрачным резервуаром. Основные элементы корпуса изготовлены из прочного пластика черного цвета, простого в уходе и не выделяющего неприятного запаха при нагревании. Предусматривается устойчивая подставка, эргономичная ручка и плотно закрывающаяся крышка. Мощность Vitek VT-1181 достигает до 2200 Вт, что гарантирует быстрое кипячение 1,7 л воды. Резервуар изготовлен из термостойкого стекла и оснащен удобной разметкой для определения уровня воды. В качестве нагревательного элемента используется спираль закрытого типа с керамическим покрытием. Такая конструкция значительно упрощает уход за чайником. Носик оснащен съемным синтетическим фильтром и имеет небольшой наклон. Подставка способствует вращению чайника на 360 градусов. Гарантией безопасности и комфортной эксплуатации является надежная блокировка крышки. Имеется удобная индикация включения устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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