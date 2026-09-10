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Чайник электрический StarWind SKG1052 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический StarWind SKG1052

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Чайник электрический StarWind SKG1052 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKG1052 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKG1052 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKG1052 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKG1052 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKG1052 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKG1052 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
  • Чайник электрический StarWind SKG1052 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKG1052 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKG1052 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKG1052 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKG1052 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKG1052 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKG1052 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412237
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х19
Вес, кг.
1.12

Описание товара Чайник электрический StarWind SKG1052

Чайник Starwind SKG1052Электрический чайник STARWIND SKG1052 благодаря стильному современному дизайну позволит с легкостью вписаться в интерьер любой кухни и будет гармонично сочетаться с другими бытовыми приборами. Уникальность модели заключается в стеклянном корпусе, что не только позволяет наблюдать за процессом кипения воды внутри прибора и с легкостью контролировать количество воды внутри, но и обеспечивает абсолютную безопасность, так как стекло при нагреве не выделяет совершенно никаких вредных веществ. Но не все элементы изготовлены из стекла, так как это было бы не только не практично, но и небезопасно. Таким образом, ручка, крышка и подставка выполнены из пластика черного цвета. Тип пластика, который используется в производстве, абсолютно безопасен и не выделяет вредных веществ при нагреве данным прибором.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKG1052




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Starwind SKG1052Электрический чайник STARWIND SKG1052 благодаря стильному современному дизайну позволит с легкостью вписаться в интерьер любой кухни и будет гармонично сочетаться с другими бытовыми приборами. Уникальность модели заключается в стеклянном корпусе, что не только позволяет наблюдать за процессом кипения воды внутри прибора и с легкостью контролировать количество воды внутри, но и обеспечивает абсолютную безопасность, так как стекло при нагреве не выделяет совершенно никаких вредных веществ. Но не все элементы изготовлены из стекла, так как это было бы не только не практично, но и небезопасно. Таким образом, ручка, крышка и подставка выполнены из пластика черного цвета. Тип пластика, который используется в производстве, абсолютно безопасен и не выделяет вредных веществ при нагреве данным прибором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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