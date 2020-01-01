Серия Classico CompactClass KT-671 KT-673 Safe to Touch Styline

Основной цвет черный

Материал корпуса керамика металл пластик стекло

Подсветка да

нет

Вращение на подставке да

нет

Терморегулятор да

нет

Дополнительный цвет золотой металлик оранжевый прозрачный серебристый серый черный

Объем, л 1 1.5 1.7 1.8 2

Прочее индикатор уровня воды метод нанесения рисунка - холодная деколь отсек для хранения шнура отсек для хранения шнура/ противоскользящее основание отсек для шнура подсветка на кнопке включения подставка с электронным управлением сенсорный дисплей съемный фильтр от накипи термометр фильтр фильтр в носике шкала уровня воды эргономичная ручка

Мощность, Вт 1300 1630 1700 1785 1800 1850-2200 2000 2150 2200 2400

Заварочный чайник да

нет

Дополнительные функции ЖК-дисплей автоотключение автоотключение при снятии с подставки автоотключение/ функция поддержания температуры блокировка крышки град:40° - 100° дисплей поддержания тепла/индикация включения жк дисплей защита от включения без воды защита от перегрева звуковой сигнал при закипании индикатор уровня воды индикатор уровня воды/индикация включения индикация включения индикация включения/поддержание тепла индикация работы индикация температуры индикация уровня воды отключение при снятии с подставки отсек для хранения шнура поддержание тепла поддержания тепла температурный диапазон термометр термометр на корпусе термометр с указанием температуры шкала уровня воды

Защита автоматическое отключение: без воды автоотключение при закипании блокировка включения без воды блокировка крышки блокировка крышки / блокировка включения без воды защита от включения без воды защита от выкипания защита от перегрева защита от перегрева и включения без воды защита при закипании отключение при закипании отключение при отсутствии воды отключение при снятии отключение при снятии с подставки при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы. при закипании при снятии

Рисунок на корпусе да

нет

Тип нагревательного элемента скрытый

Покрытие нагревательного элемента керамика

нержавеющая сталь

Съемная крышка да

нет