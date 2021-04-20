Чайный набор Kitfort КТ-635
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор чайный
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 183485
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор чайный
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
автоматическая и ручная установка температуры
Дополнительные функции
поддержания тепла
Дополнительный цвет
металлик
Защита
защита от перегрева и включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
керамика
Прочее
сенсорный дисплей
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
да
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х27х27
Вес, кг.
4.2
Описание товара Чайный набор Kitfort КТ-635
Видеообзор на Чайный набор Kitfort КТ-635
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с подсветкой, большие, бесшумные, премиум класса, белые, серые, российского производства
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Набор чайный
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
автоматическая и ручная установка температуры
Дополнительные функции
поддержания тепла
Дополнительный цвет
металлик
Защита
защита от перегрева и включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
керамика
Прочее
сенсорный дисплей
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
да
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Видеообзор на Чайный набор Kitfort КТ-635
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с подсветкой, большие, бесшумные, премиум класса, белые, серые, российского производства
Достоинства:
Стильный дизайн, крышка на чайнике снимается полностью, очень удобно мыть и наливать воду. Заварочный чайник очень удобный и под чай и под кофе!
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Очень довольны покупкой, особенно жена) Подсветка отлично светит и работает, хотя много отзывов читали что её вообще нет
Достоинства:
Очень стильный дизайн. Платформа легкая, небольшого размера, даже на маленькой кухне найдется для неё место. Чайник объемом 1,7 л, кипятка хватает всем)). Чайник долго держит тепло, не нужно постоянно подогревать. Достаточно большой объем заварочного кувшина.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень довольна покупкой. Буду выбирать и другую технику этой фирмы. Всем рекомендую.
Достоинства:
Современный и стильный дизайн, оригинально продумано платформа, два в одном и очень нужная функция подогрев заварочного чайника, значительно тихий при закипании
Недостатки:
так как я брал в интернет магазине, всего увидеть не смог, недостатком считаю тусклую подсветку индикации включения и узкий обзор , то есть, чтоб увидеть включился чайник или не нужно посмотреть только со стороны ручки.
Комментарий:
все хорошо быть не может, надеялся что чайник включается с платформы, однако ошибся, в характеристике ничего не сказано
Достоинства:
Отлично отмывается, быстро закипает, заварной чайник отлично держит теплоту, современный дизайн, тихий
Недостатки:
Не нашла)
Комментарий:
После длительно использования, могу дать правдивый отзыв:
Изначально он покорил меня своим дизайном и очень рада, что приобрела его. Это уже 3 вещь от продукции Kit Fort, по моему мнению хорошая марка, качество отличное)
Достоинства:
1.Относительно тихо закипает
2.Функция нагрева чай/кофе до нужной температуры
3.Металл/стекло (пластика минимум)
4.Возможность заваривать молотый кофе :-) ну и чай конечно-же
5.Стильно смотрится - вписался в интерьер кухни
6.Соотношение цена/качество
Недостатки:
Сбор конденсата снизу. Однако об этом предупреждает производитель.
Комментарий:
Искал замену обычному чайнику: было много и Bosch, и Vitek, и Phillips, и ещё были советские марки типа Jarkoff (сделанные в КНР) - дольше всех конечно же = Bosch. Остальные боле менее, но свой гарантийный год отрабатывали и начинали течь...
В этот раз решили взять чайный набор: т.к. любим как чай заваривать (НЕ ПАКЕТИКИ - хотя и их тоже можно в ситечке заваривать) и кофе. Ситечко очень мелкое - так чо вода не сразу протекает - поэтому можно заваривать уже молотый кофе в пакетах из магазина - или в магазине в кофе машине бесплатно смолоть - производитель пишет про средний и крупный помол, НО можно и мелкий.
Радует то, что платформу с подогревом можно отключать и использовать только один чайник - а платформа - это когда в малом кувшине чай или кофе и его нужно поддержать в необходимой температуре - например утром в выходные дни когда все по разному просыпаются.
Моется элементарно. Очень оригинальная крышка у самого чайника - необычная в части открывания и закрывания (снимается полностью).
Посмотрим как долго будет жить эта чайная пара.
Но на текущем этапе выбора, пересмотрев много чайников - это самый оптимальный и по цене и по качеству исполнения и что не мало важное - всегда можно обратиться в представительство этого магазина в своем городе и получить ремонт по гарантии.
Всем добра! и Удачного выбора KitForta!
Достоинства:
Прежний чайник был той же фирмы. Поэтому в качестве даже не сомневались. Открыв была приятно удивлена, все выполнено очень качественно и красиво. Дизайн на высоте, очень хорошо вписался в кухню. А то что есть еще и заварочный чайник просто прекрасно, поддержание тепла очень удобная функция. Пользуюсь ежедневно, с утра завариваю кофе, в течении дня чай. Можно даже использовать в небольшом офисе. Все устраивает, качество супер, спасибо производителю!
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
В дальнейшем можно выпустить такую же модель, только с регулятором тепла самого чайника и подсветкой, будет вообще суперрр!
Достоинства:
Отличный по дизайну и техническим возможностям товар.Достаточно трудно найти чайный набор, а не просто электрический чайник с прекрасным дизайном, продуманным даже в мелочах, и приемлемой ценой .
Недостатки:
За неделю пребывания на моей кухне я их не обнаружила.
Комментарий:
При покупке была некоторая настороженность. Меняла французскую пару старушку Тефаль на россиянина. Но KITFORT опередил по всем параметрам-шума при закипании гораздо меньше, дизайн панели и чайников хорош, пользоваться удобнее, есть температурный регулятор для моей заварки.В общем, спасибо.Есть и другие товары этой фирмы в моем доме. Искренне рекомендую.
Чайный набор Kitfort КТ-635 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайный набор Kitfort КТ-635
Достоинства:
Стильный дизайн, крышка на чайнике снимается полностью, очень удобно мыть и наливать воду. Заварочный чайник очень удобный и под чай и под кофе!
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Очень довольны покупкой, особенно жена) Подсветка отлично светит и работает, хотя много отзывов читали что её вообще нет
Достоинства:
Очень стильный дизайн. Платформа легкая, небольшого размера, даже на маленькой кухне найдется для неё место. Чайник объемом 1,7 л, кипятка хватает всем)). Чайник долго держит тепло, не нужно постоянно подогревать. Достаточно большой объем заварочного кувшина.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень довольна покупкой. Буду выбирать и другую технику этой фирмы. Всем рекомендую.
Достоинства:
Современный и стильный дизайн, оригинально продумано платформа, два в одном и очень нужная функция подогрев заварочного чайника, значительно тихий при закипании
Недостатки:
так как я брал в интернет магазине, всего увидеть не смог, недостатком считаю тусклую подсветку индикации включения и узкий обзор , то есть, чтоб увидеть включился чайник или не нужно посмотреть только со стороны ручки.
Комментарий:
все хорошо быть не может, надеялся что чайник включается с платформы, однако ошибся, в характеристике ничего не сказано
Достоинства:
Отлично отмывается, быстро закипает, заварной чайник отлично держит теплоту, современный дизайн, тихий
Недостатки:
Не нашла)
Комментарий:
После длительно использования, могу дать правдивый отзыв:
Изначально он покорил меня своим дизайном и очень рада, что приобрела его. Это уже 3 вещь от продукции Kit Fort, по моему мнению хорошая марка, качество отличное)
Достоинства:
1.Относительно тихо закипает
2.Функция нагрева чай/кофе до нужной температуры
3.Металл/стекло (пластика минимум)
4.Возможность заваривать молотый кофе :-) ну и чай конечно-же
5.Стильно смотрится - вписался в интерьер кухни
6.Соотношение цена/качество
Недостатки:
Сбор конденсата снизу. Однако об этом предупреждает производитель.
Комментарий:
Искал замену обычному чайнику: было много и Bosch, и Vitek, и Phillips, и ещё были советские марки типа Jarkoff (сделанные в КНР) - дольше всех конечно же = Bosch. Остальные боле менее, но свой гарантийный год отрабатывали и начинали течь...
В этот раз решили взять чайный набор: т.к. любим как чай заваривать (НЕ ПАКЕТИКИ - хотя и их тоже можно в ситечке заваривать) и кофе. Ситечко очень мелкое - так чо вода не сразу протекает - поэтому можно заваривать уже молотый кофе в пакетах из магазина - или в магазине в кофе машине бесплатно смолоть - производитель пишет про средний и крупный помол, НО можно и мелкий.
Радует то, что платформу с подогревом можно отключать и использовать только один чайник - а платформа - это когда в малом кувшине чай или кофе и его нужно поддержать в необходимой температуре - например утром в выходные дни когда все по разному просыпаются.
Моется элементарно. Очень оригинальная крышка у самого чайника - необычная в части открывания и закрывания (снимается полностью).
Посмотрим как долго будет жить эта чайная пара.
Но на текущем этапе выбора, пересмотрев много чайников - это самый оптимальный и по цене и по качеству исполнения и что не мало важное - всегда можно обратиться в представительство этого магазина в своем городе и получить ремонт по гарантии.
Всем добра! и Удачного выбора KitForta!
Достоинства:
Прежний чайник был той же фирмы. Поэтому в качестве даже не сомневались. Открыв была приятно удивлена, все выполнено очень качественно и красиво. Дизайн на высоте, очень хорошо вписался в кухню. А то что есть еще и заварочный чайник просто прекрасно, поддержание тепла очень удобная функция. Пользуюсь ежедневно, с утра завариваю кофе, в течении дня чай. Можно даже использовать в небольшом офисе. Все устраивает, качество супер, спасибо производителю!
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
В дальнейшем можно выпустить такую же модель, только с регулятором тепла самого чайника и подсветкой, будет вообще суперрр!
Достоинства:
Отличный по дизайну и техническим возможностям товар.Достаточно трудно найти чайный набор, а не просто электрический чайник с прекрасным дизайном, продуманным даже в мелочах, и приемлемой ценой .
Недостатки:
За неделю пребывания на моей кухне я их не обнаружила.
Комментарий:
При покупке была некоторая настороженность. Меняла французскую пару старушку Тефаль на россиянина. Но KITFORT опередил по всем параметрам-шума при закипании гораздо меньше, дизайн панели и чайников хорош, пользоваться удобнее, есть температурный регулятор для моей заварки.В общем, спасибо.Есть и другие товары этой фирмы в моем доме. Искренне рекомендую.