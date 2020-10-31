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Перфоратор Metabo KHE 5-40 (600687000)

Артикул: 81850
  • Перфоратор Metabo KHE 5-40 (600687000) - фото 1
  • Перфоратор Metabo KHE 5-40 (600687000) - фото 2
  • Перфоратор Metabo KHE 5-40 (600687000) - фото 3
Перфоратор Metabo KHE 5-40 (600687000) - фото 1
Перфоратор Metabo KHE 5-40 (600687000) - фото 2
Перфоратор Metabo KHE 5-40 (600687000) - фото 3
35 470 руб. 
Купить
+ 616 КэтКоинов
Артикул: 81850
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 5 912 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараПерфораторы
Потребляемая мощность1100 Вт
Макс. диаметр сверления (бетон)40 мм
Режим долблениеда
Режим сверлениенет
Минимальный диаметр патрона18 мм
Максимальный крутящий момент95 Н*м
Макс. энергия удара7.5 Дж
Макс. диаметр сверления (полой коронкой)90 мм
Режим шуруповертанет
Дополнительные щетки в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Пылесборникнет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная защита от перегрузокнет
Антивибрационная системада
Ограничитель глубины сверленияесть
Предохранительная муфтада
Питаниесеть
Блокировка кнопки включениянет
Ключевой патрон в комплектенет
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см44
Длина, см65
Высота, см18
Вес, кг6.2
Два режима работы. Мощность - 1100 Вт. Сила удара - 7.5 Дж


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Самовывоз невозможен
Перфоратор Metabo KHE 5-40 (600687000) - этот товар вы можете купить по цене 35470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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