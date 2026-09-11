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Мотоблок Champion BC9713 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотоблок Champion BC9713

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Мотоблок Champion BC9713
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 77294
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Культиватор бензиновый
Размеры в упаковке, см
82х78х50
Вес, кг.
75

Описание товара Мотоблок Champion BC9713

Мощность - 7 л. с. Глубина вспахивания - до 30 см. Ширина обработки - 80 см

Отзывы о товаре Мотоблок Champion BC9713




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Культиватор бензиновый
Описание
Мощность - 7 л. с. Глубина вспахивания - до 30 см. Ширина обработки - 80 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок Champion BC9713 - данный товар вы можете купить по цене 31950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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