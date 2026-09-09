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Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с.

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Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 1
Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 2
Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 3
Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 4
Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 5
Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 6
Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 7
Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 8
Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 9
Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
  • Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 1
  • Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 2
  • Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 3
  • Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 4
  • Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 5
  • Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 6
  • Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 7
  • Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 8
  • Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 9
  • Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217785
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Культиватор бензиновый
Размеры в упаковке, см
82х78х50
Вес, кг.
125.5

Описание товара Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с.

Сельскохозяйственная машина HUTER MK-11000P с четырехтактным одноцилиндровым двигателем мощностью 11 л.с. подходит для использования на больших фермерских участках и дачных территориях. Мотоблок с мощными лезвиями можно использовать для культивации почвы, выравнивания, боронирования. При необходимости к технике можно подключить активное навесное оборудование через ВОМ 18 мм.: ворошилки, роторные косилки и другие агрегаты. Агрегат легко справляется с грунтами и обеспечивает доступ кислорода в почву. Мотоблок обладает системой защиты, которая делает его полностью безопасным для оператора и продлевает срок службы отдельных деталей даже при большом объёме работ. Двигатель оснащен автоматическим регулятором частоты вращения, что упрощает работу оператора. Широкие крылья защищают пользователя от попадания крупных комьев земли. Прочный кожух приводных ремней гарантирует безопасность оператора и самого устройства. Ширина обработки почвы составляет 115 см, но её можно при необходимости уменьшить, сняв часть лезвий. Диаметр фрез: 32 см. Глубина обработки регулируется сошником мотоблока. Для более качественной обработки почвы при использовании агрегата можно переключаться между 3 передачами: 2 вперёд и 1 назад. Задняя передача облегчает извлечение лезвий из грунта и повышает маневренность. Комплект поставки: двигатель в сборе с рамой, рукоятка управления, комплект кронштейнов и лезвий для фрез в разборе, рукоятка переключения передач, комплект инструмента для сборки, крепежный комплект, защитные крылья в разборе, кронштейны для крепления крыльев, инструкция

Отзывы о товаре Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с.




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Культиватор бензиновый
Описание
Сельскохозяйственная машина HUTER MK-11000P с четырехтактным одноцилиндровым двигателем мощностью 11 л.с. подходит для использования на больших фермерских участках и дачных территориях. Мотоблок с мощными лезвиями можно использовать для культивации почвы, выравнивания, боронирования. При необходимости к технике можно подключить активное навесное оборудование через ВОМ 18 мм.: ворошилки, роторные косилки и другие агрегаты. Агрегат легко справляется с грунтами и обеспечивает доступ кислорода в почву. Мотоблок обладает системой защиты, которая делает его полностью безопасным для оператора и продлевает срок службы отдельных деталей даже при большом объёме работ. Двигатель оснащен автоматическим регулятором частоты вращения, что упрощает работу оператора. Широкие крылья защищают пользователя от попадания крупных комьев земли. Прочный кожух приводных ремней гарантирует безопасность оператора и самого устройства. Ширина обработки почвы составляет 115 см, но её можно при необходимости уменьшить, сняв часть лезвий. Диаметр фрез: 32 см. Глубина обработки регулируется сошником мотоблока. Для более качественной обработки почвы при использовании агрегата можно переключаться между 3 передачами: 2 вперёд и 1 назад. Задняя передача облегчает извлечение лезвий из грунта и повышает маневренность. Комплект поставки: двигатель в сборе с рамой, рукоятка управления, комплект кронштейнов и лезвий для фрез в разборе, рукоятка переключения передач, комплект инструмента для сборки, крепежный комплект, защитные крылья в разборе, кронштейны для крепления крыльев, инструкция
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с. - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 60800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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