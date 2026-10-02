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Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300

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Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - фото 2
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Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - фото 4
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - фото 5
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - фото 6
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - фото 7
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - фото 8
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - фото 9
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Максимальная ширина обработки
85
Минимальная ширина обработки
60
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - фото 1
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - фото 2
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - фото 3
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - фото 4
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - фото 5
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - фото 6
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - фото 7
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - фото 8
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - фото 9
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
29 980 руб.  40 188 руб. 
Начислим 480 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347452
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
29 980 руб. -25%
40 188 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Культиватор бензиновый
Глубина вспахивания
до 35 см
Глубина культивирования
до 35 см
Мощность топливного двигателя
0
Объем топливного двигателя
212 куб. см
Тип коробки передач
механическая
Тип редуктора
шестеренчато-цепной
Ширина, см
77
Электростартер
нет
Тип двигателя
бензиновый
Объём топливного бака, л
3.6
Задний ход
да
Максимальная ширина обработки
85
Минимальная ширина обработки
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х70х59
Вес, кг.
68

Описание товара Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300

Бензиновый мотоблок ЗУБР мастер МТБ-300 предназначен для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Ширина обработки 85 см и глубина до 35 см, а также несколько скоростей вперед и 1 назад делают модель превосходным выбором для участков площадью более 15 соток. Кронштейн для крепления навесного оборудования (диаметр 30 мм) и шкив отбора мощности позволяют использовать широкую гамму навесного оборудования. Большие пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость. Мощный 4-х тактный двигатель - для высокой производительности, Чугунный шестеренчато-цепной редуктор с закаленной шестигранной осью 23 мм, Наличие заднего хода, Большие транспортные колеса, Самозатачивающиеся закаленные фрезы из конструкционной стали, Универсальная сцепка, Фрезы имеют разборную конструкцию, Надежный зубчатый клиновой ремень обладает повышенной износостойкостью по сравнению с обычными ремнями, Усиленный шнур стартера длиной 1.5 м, Сошник для регулировки глубины вспашки, 2 скорости вперед (основная и повышающая) и 1 назад позволяют комфортно работать на любых типах почвы, Рукоять мотоблока с возможностью регулировки по вертикали делает управление более комфортным, Конструкция мотоблока позволяет использовать его с различным навесным оборудованием: сцепка, окучник, плуг, картофелевыкапыватель, двухрядный окучник, грунтозацепы, щетка, косилка, снегоуборщик, прицеп, отвал, пахотный модуль, насос.

Отзывы о товаре Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Культиватор бензиновый
Глубина вспахивания
до 35 см
Глубина культивирования
до 35 см
Мощность топливного двигателя
0
Объем топливного двигателя
212 куб. см
Тип коробки передач
механическая
Тип редуктора
шестеренчато-цепной
Ширина, см
77
Электростартер
нет
Тип двигателя
бензиновый
Объём топливного бака, л
3.6
Развернуть
Задний ход
да
Максимальная ширина обработки
85
Минимальная ширина обработки
60
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновый мотоблок ЗУБР мастер МТБ-300 предназначен для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Ширина обработки 85 см и глубина до 35 см, а также несколько скоростей вперед и 1 назад делают модель превосходным выбором для участков площадью более 15 соток. Кронштейн для крепления навесного оборудования (диаметр 30 мм) и шкив отбора мощности позволяют использовать широкую гамму навесного оборудования. Большие пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость. Мощный 4-х тактный двигатель - для высокой производительности, Чугунный шестеренчато-цепной редуктор с закаленной шестигранной осью 23 мм, Наличие заднего хода, Большие транспортные колеса, Самозатачивающиеся закаленные фрезы из конструкционной стали, Универсальная сцепка, Фрезы имеют разборную конструкцию, Надежный зубчатый клиновой ремень обладает повышенной износостойкостью по сравнению с обычными ремнями, Усиленный шнур стартера длиной 1.5 м, Сошник для регулировки глубины вспашки, 2 скорости вперед (основная и повышающая) и 1 назад позволяют комфортно работать на любых типах почвы, Рукоять мотоблока с возможностью регулировки по вертикали делает управление более комфортным, Конструкция мотоблока позволяет использовать его с различным навесным оборудованием: сцепка, окучник, плуг, картофелевыкапыватель, двухрядный окучник, грунтозацепы, щетка, косилка, снегоуборщик, прицеп, отвал, пахотный модуль, насос.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 29980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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