Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Бензиновый мотоблок ЗУБР мастер МТБ-300 предназначен для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Ширина обработки 85 см и глубина до 35 см, а также несколько скоростей вперед и 1 назад делают модель превосходным выбором для участков площадью более 15 соток. Кронштейн для крепления навесного оборудования (диаметр 30 мм) и шкив отбора мощности позволяют использовать широкую гамму навесного оборудования. Большие пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость. Мощный 4-х тактный двигатель - для высокой производительности, Чугунный шестеренчато-цепной редуктор с закаленной шестигранной осью 23 мм, Наличие заднего хода, Большие транспортные колеса, Самозатачивающиеся закаленные фрезы из конструкционной стали, Универсальная сцепка, Фрезы имеют разборную конструкцию, Надежный зубчатый клиновой ремень обладает повышенной износостойкостью по сравнению с обычными ремнями, Усиленный шнур стартера длиной 1.5 м, Сошник для регулировки глубины вспашки, 2 скорости вперед (основная и повышающая) и 1 назад позволяют комфортно работать на любых типах почвы, Рукоять мотоблока с возможностью регулировки по вертикали делает управление более комфортным, Конструкция мотоблока позволяет использовать его с различным навесным оборудованием: сцепка, окучник, плуг, картофелевыкапыватель, двухрядный окучник, грунтозацепы, щетка, косилка, снегоуборщик, прицеп, отвал, пахотный модуль, насос.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 29 430 руб.7358 руб. в СплитМотоблок с STEHER GTS-500, 7 л.с
-
В наличииЦена 31 350 руб. 43 563 руб.7838 руб. в СплитМотоблок бензиновый Зубр МТБ-400
-
В наличииЦена 32 520 руб.8130 руб. в СплитМотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, г...
-
В наличииЦена 32 880 руб.8220 руб. в СплитМотоблок с ЗУБР МТШ-500, 7 л.с
-
В наличииЦена 34 090 руб.8523 руб. в СплитМотоблок DENZEL 56442, DPT-270S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, Ш...
-
В наличииЦена 35 120 руб.8780 руб. в СплитМотоблок DENZEL 56406, DPT-370X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, г...
-
В наличииЦена 37 060 руб.9265 руб. в СплитМотоблок бензиновый Зубр МТУ-350
-
В наличииЦена 39 220 руб.9805 руб. в СплитМотоблок бензиновый Зубр МТУ-450
-
В наличииЦена 42 680 руб.10670 руб. в СплитМотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4,...
-
В наличииЦена 47 830 руб.11958 руб. в СплитМотоблок DENZEL 56446, DPT-670S-PRO, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х...
-
В наличииЦена 48 500 руб.12125 руб. в СплитМотоблок бензиновый Huter GMC-7.5 (70/5/5)
-
В наличииЦена 49 490 руб.12373 руб. в СплитМотоблок с ЗУБР МТШ-600, 9 л.с
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Отзывы о товаре Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300