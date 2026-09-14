Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450
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Характеристики
Описание товара Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450
Мотоблоки ЗУБР – это надежные и мощные устройства, созданные для эффективной обработки почвы и выполнения различных сельскохозяйственных работ. Этот мотоблок оснащен бензиновым 4-х тактным двигателем мощностью 7 лошадиных сил, что обеспечивает высокую производительность и долговечность в эксплуатации. Мотоблоки ЗУБР имеют вес в 93 кг, что придаёт устойчивость и снижает вибрацию при работе. Ширина мотоблока составляет 43 см, что делает его удобным для транспортировки и хранения, а максимальная ширина обработки доходит до 85 см, позволяя быстро и качественно обрабатывать большие участки земли. Устройство оснащено вместительным топливным баком объёмом 6 литров, что продлевает время работы без необходимости частой дозаправки. Электрический двигатель мощностью 515 Вт обеспечивает дополнительную поддержку и удобство в управлении мотоблоком. Страна производитель – Россия, что гарантирует адаптацию техники к местным условиям эксплуатации и климату. Бренд ЗУБР известен высоким качеством и надёжностью своей продукции, что делает этот мотоблок отличным выбором как для профессиональных фермеров, так и для дачников-любителей.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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