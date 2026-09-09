Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с.
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Характеристики
Описание товара Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с.
Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000P используется для обработки почвы - рыхления, боронования, выравнивания, прополки и других работ на приусадебных, огородных и садовых участках. Агрегат имеет бензиновый двигатель мощностью 8 лошадиных сил и три передачи, две вперед и одну назад. Для удобства оператора все переключатели находятся на ручках агрегата, а резиновые накладки обеспечивают удобное удержание. Металлический щиток предотвращает попадание грунта на оператора и двигатель. Ширина обработки 1 метр вместе с топливным баком в 3,6 литра позволяют обрабатывать большие территории без дозаправки. Большая ширина обработки - 1 метр, Двигатель мощностью 8 л.с. подходит для обработки почв любого характера, включая целинную, Защита двигателя от низкого уровня масла, Наличие задней скорости облегчает освобождение культиватора при его застревании, Регулируемый сошник дает возможность подобрать глубину культивации, Элементы управления расположены на рукоятках для удобства использования, Возможность подключения дополнительного навесного оборудования.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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