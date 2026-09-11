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Мотоблок бензиновый Huter GMC-7.5 (70/5/5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотоблок бензиновый Huter GMC-7.5 (70/5/5)

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Мотоблок бензиновый Huter GMC-7.5 (70/5/5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 51044
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Культиватор бензиновый
Размеры в упаковке, см
78х76х44
Вес, кг.
105

Описание товара Мотоблок бензиновый Huter GMC-7.5 (70/5/5)

Мощность - 7 л. с. Глубина вспахивания - до 30 см. Ширина обработки - 85 см

Отзывы о товаре Мотоблок бензиновый Huter GMC-7.5 (70/5/5)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Культиватор бензиновый
Описание
Мощность - 7 л. с. Глубина вспахивания - до 30 см. Ширина обработки - 85 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок бензиновый Huter GMC-7.5 (70/5/5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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