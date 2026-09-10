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Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007

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Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 1
Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 2
Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 3
Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 4
Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 5
Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 6
Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 7
Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 8
Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 9
Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 10
Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 11
Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 12
Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 13
Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 14
Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 15
Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
  • Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 1
  • Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 2
  • Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 3
  • Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 4
  • Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 5
  • Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 6
  • Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 7
  • Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 8
  • Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 9
  • Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 10
  • Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 11
  • Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 12
  • Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 13
  • Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 14
  • Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 15
  • Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
57 530 руб.  70 779 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345556
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Культиватор бензиновый
Размеры в упаковке, см
86х83х62
Вес, кг.
107

Описание товара Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007

Мотоблок бензиновый Patriot Урал M (колеса EXTREME) ? надежный агрегат, позволяющий выполнять сельскохозяйственные работы, а также транспортировку различных грузов и уборку снега. С ним вы сможете облегчить для себя выполнение огромного спектра работ. Он весит 107 кг и использует большие колеса, обладающие глубоким протектором, что обеспечивает отличное сцепление с грунтом. Легкое выполнение работ возможно благодаря двигателю мощностью 7.8 л.с. Patriot Урал M (колеса EXTREME) функционирует на бензине АИ-92, для которого предусмотрен топливный бак объемом 3.6 л. Культиватор позволяет обрабатывать поверхность шириной 90 см и глубиной 320 мм. Коробка передач обеспечивает переключение скоростей, а для включения повышенной и пониженной передач необходимо перекинуть ремень с одной на другую проточку шкива. Благодаря наличию трехручейкового шкива вы сможете подключать к мотоблоку снегоуборщик или косилку, что расширит его функционал. А при помощи прицепного узла вам будет доступна установка навесного оборудования.

Отзывы о товаре Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Культиватор бензиновый
Описание
Мотоблок бензиновый Patriot Урал M (колеса EXTREME) ? надежный агрегат, позволяющий выполнять сельскохозяйственные работы, а также транспортировку различных грузов и уборку снега. С ним вы сможете облегчить для себя выполнение огромного спектра работ. Он весит 107 кг и использует большие колеса, обладающие глубоким протектором, что обеспечивает отличное сцепление с грунтом. Легкое выполнение работ возможно благодаря двигателю мощностью 7.8 л.с. Patriot Урал M (колеса EXTREME) функционирует на бензине АИ-92, для которого предусмотрен топливный бак объемом 3.6 л. Культиватор позволяет обрабатывать поверхность шириной 90 см и глубиной 320 мм. Коробка передач обеспечивает переключение скоростей, а для включения повышенной и пониженной передач необходимо перекинуть ремень с одной на другую проточку шкива. Благодаря наличию трехручейкового шкива вы сможете подключать к мотоблоку снегоуборщик или косилку, что расширит его функционал. А при помощи прицепного узла вам будет доступна установка навесного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок бензиновый Patriot Урал М 440107007 - стоимость товара 57530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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