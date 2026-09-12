Бесщеточный лобзик R18JS7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004223 Ryobi One+
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Мах толщина пропила (дерево)
10
Мах толщина пропила (металла)
135
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659886
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
нет
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
10
Мах толщина пропила (металла)
135
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
24.4
Частота движения пилки
3500 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Размеры в упаковке, см
27х23х10
Вес, кг.
2.42
Описание товара Бесщеточный лобзик R18JS7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004223 Ryobi One+
тип питания: от аккумулятора, напряжение аккумулятора: 18 В, функции: маятниковый ход, регулировка частоты хода, особенности конструкции: быстрозажимное крепление пилки, возможность подключения пылесоса, защитный щиток, обрезиненная рукоятка, подсветка, регулировка наклона подошвы без инструмента, сдув опилок, глубина пропила дерева: 135 мм, глубина пропила стали: 10 мм, количество аккумуляторов в комплекте: без аккумулятора, тип подошвы: литая, упаковка: коробка, тип рукоятки: скобовидная, вес: 1.80 кг
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Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
нет
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
10
Мах толщина пропила (металла)
135
Маятниковый ход
да
Развернуть
Длина хода пилки, мм
24.4
Частота движения пилки
3500 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
тип питания: от аккумулятора, напряжение аккумулятора: 18 В, функции: маятниковый ход, регулировка частоты хода, особенности конструкции: быстрозажимное крепление пилки, возможность подключения пылесоса, защитный щиток, обрезиненная рукоятка, подсветка, регулировка наклона подошвы без инструмента, сдув опилок, глубина пропила дерева: 135 мм, глубина пропила стали: 10 мм, количество аккумуляторов в комплекте: без аккумулятора, тип подошвы: литая, упаковка: коробка, тип рукоятки: скобовидная, вес: 1.80 кг
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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