Лобзик электрический Интерскол МП-85/700Э (556.1.0.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Мах толщина пропила (дерево)
15
Мах толщина пропила (металла)
85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%4 120 руб. 4 307 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 478479
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
15
Мах толщина пропила (металла)
85
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
26
Частота движения пилки
800-3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х10
Вес, кг.
2.3
Описание товара Лобзик электрический Интерскол МП-85/700Э (556.1.0.00)
Лобзик Интерскол МП-85/700Э ДМ 556.1.0.00 предназначен для пиления различных материалов, выполнения криволинейных пропилов. Делайте рез любой сложности. В одном из режимов маятникового хода вы быстро сможете сделать прямой распил, а в отключив его – аккуратный фигурный. Работайте безопасно. С защитным экраном пальцы не попадут в зону распила. Подключите пылесос, и вы не будете дышать древесной пылью.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 970 руб. 7 995 руб.993 руб. в СплитЛобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитЛобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитЛобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт
-
В наличииЦена 4 980 руб. 9 900 руб.1245 руб. в СплитЛобзик электрический Зубр ЛП-500 К
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитЛобзик электрический ЗУБР 700 Вт, 90 мм, кейс, Профессионал (ЛП-...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитЛобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В
-
В наличииЦена 6 440 руб.1610 руб. в СплитАккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и З...
-
В наличииЦена 11 270 руб.2818 руб. в СплитАккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
15
Мах толщина пропила (металла)
85
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
26
Развернуть
Частота движения пилки
800-3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Лобзик Интерскол МП-85/700Э ДМ 556.1.0.00 предназначен для пиления различных материалов, выполнения криволинейных пропилов. Делайте рез любой сложности. В одном из режимов маятникового хода вы быстро сможете сделать прямой распил, а в отключив его – аккуратный фигурный. Работайте безопасно. С защитным экраном пальцы не попадут в зону распила. Подключите пылесос, и вы не будете дышать древесной пылью.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Лобзик электрический Интерскол МП-85/700Э (556.1.0.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лобзик электрический Интерскол МП-85/700Э (556.1.0.00)