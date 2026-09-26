Лобзик Интерскол МП-65/550Э (101.1.1.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Мах толщина пропила (дерево)
10
Мах толщина пропила (металла)
65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%3 110 руб. 3 906 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 33675
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
нет
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Подсветка
нет
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
нет
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
10
Мах толщина пропила (металла)
65
Маятниковый ход
да
Частота движения пилки
300-3000 ход/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х8
Вес, кг.
3
Описание товара Лобзик Интерскол МП-65/550Э (101.1.1.00)
Лобзик Интерскол МП-65/550Э 101.1.1.00 имеет 4 режима маятникового хода, что позволяет выполнять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил. Есть возможность подключения пылесоса для отвода опилок. Благодаря специальному устройству Quick-Fix, заменить пилку не составит труда.
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Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
нет
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Подсветка
нет
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
нет
Развернуть
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
10
Мах толщина пропила (металла)
65
Маятниковый ход
да
Частота движения пилки
300-3000 ход/мин
Страна производитель
Китай
Лобзик Интерскол МП-65/550Э 101.1.1.00 имеет 4 режима маятникового хода, что позволяет выполнять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил. Есть возможность подключения пылесоса для отвода опилок. Благодаря специальному устройству Quick-Fix, заменить пилку не составит труда.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Лобзик Интерскол МП-65/550Э (101.1.1.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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