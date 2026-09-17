Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ
Мобильность, точность и универсальность в одном инструменте Аккумуляторный лобзик SKIL JS8202 — это удобный инструмент для точных, изогнутых и фигурных резов по различным материалам: древесно-стружечным плитам, фанере, металлу и другим поверхностям. Оснащённый современным бесщёточным двигателем и аккумуляторной системой PWRCORE 20™, он обеспечивает стабильную мощность, высокую эффективность и длительное время работы на одном заряде. Лобзик поддерживает орбитальное движение с 4 режимами, что позволяет выбирать подходящий уровень агрессивности реза — от медленного старта до быстрых пропилов со скоростью до 3000 ходов в минуту. Функция обдува зоны реза удаляет пыль и обеспечивает чёткий обзор линии реза, а бесключевая замена полотна позволяет быстро менять оснастку без лишних остановок.
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