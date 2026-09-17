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Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ - фото 5
Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
да
Мах толщина пропила (дерево)
135
Мах толщина пропила (металла)
10
Емкость аккумулятора, мАч
0
  • Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ - фото 5
  • Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 910 руб. 
Начислим 884 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743259
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ
14 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Комплектация
Лобзиковая пила SKIL JS8202, Полотно по дереву, Полотно по металлу
Форма ручки
скобовидная
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Мах толщина пропила (дерево)
135
Мах толщина пропила (металла)
10
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
25.4
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
0
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
222Х98Х229 мм
Размеры в упаковке, см
23х22х10
Вес, кг.
2.24

Описание товара Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ

Мобильность, точность и универсальность в одном инструменте Аккумуляторный лобзик SKIL JS8202 — это удобный инструмент для точных, изогнутых и фигурных резов по различным материалам: древесно-стружечным плитам, фанере, металлу и другим поверхностям. Оснащённый современным бесщёточным двигателем и аккумуляторной системой PWRCORE 20™, он обеспечивает стабильную мощность, высокую эффективность и длительное время работы на одном заряде. Лобзик поддерживает орбитальное движение с 4 режимами, что позволяет выбирать подходящий уровень агрессивности реза — от медленного старта до быстрых пропилов со скоростью до 3000 ходов в минуту. Функция обдува зоны реза удаляет пыль и обеспечивает чёткий обзор линии реза, а бесключевая замена полотна позволяет быстро менять оснастку без лишних остановок.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие

Отзывы о товаре Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ




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Характеристики
Бренд
Skil
Комплектация
Лобзиковая пила SKIL JS8202, Полотно по дереву, Полотно по металлу
Форма ручки
скобовидная
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Мах толщина пропила (дерево)
135
Мах толщина пропила (металла)
10
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
25.4
Тип аккумулятора
Li-lon
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Емкость аккумулятора, мАч
0
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
222Х98Х229 мм
Описание
Мобильность, точность и универсальность в одном инструменте Аккумуляторный лобзик SKIL JS8202 — это удобный инструмент для точных, изогнутых и фигурных резов по различным материалам: древесно-стружечным плитам, фанере, металлу и другим поверхностям. Оснащённый современным бесщёточным двигателем и аккумуляторной системой PWRCORE 20™, он обеспечивает стабильную мощность, высокую эффективность и длительное время работы на одном заряде. Лобзик поддерживает орбитальное движение с 4 режимами, что позволяет выбирать подходящий уровень агрессивности реза — от медленного старта до быстрых пропилов со скоростью до 3000 ходов в минуту. Функция обдува зоны реза удаляет пыль и обеспечивает чёткий обзор линии реза, а бесключевая замена полотна позволяет быстро менять оснастку без лишних остановок.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ - купить по цене 14910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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