Лобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт
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Характеристики
Описание товара Лобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт
SKIL JS3149 — это универсальный лобзик мощностью 680 Вт, предназначенный для выполнения прямолинейных и фигурных резов по различным материалам. Благодаря усиленному двигателю и системе точной настройки, он подходит как для столярных работ, так и для строительных задач. Уникальная LED-подсветка 180° равномерно освещает зону реза по всей ширине, без теней — для идеальной видимости и точного ведения. 4-позиционный регулятор режима (материалов) и функция предварительной установки скорости позволяют адаптировать работу под конкретную задачу и материал. Быстрая смена полотен выполняется без инструментов с помощью системы SKIL Clic. Встроенный сдув пыли обеспечивает чистую линию реза, а регулируемая без ключей подошва позволяет выполнять косые пропилы под углом до 45° влево и вправо. Большая клавиша с фиксатором включения облегчает длительную работу, а адаптер для пылесоса помогает поддерживать чистоту на рабочем месте.
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