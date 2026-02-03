Лобзик аккумуляторный Bort BPS-21Li-0 (без АКБ и ЗУ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%4 980 руб. 10 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697755
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х9
Вес, кг.
2
Описание товара Лобзик аккумуляторный Bort BPS-21Li-0 (без АКБ и ЗУ)
Лобзик аккумуляторный BORT BPS-21Li-0 — это надежный и мощный инструмент, предназначенный для выполнения точных и аккуратных резов в различных материалах. Высокая производительность и и надежность гарантируется современным бесщеточным мотором. Это инструмент c классической рукояткой скобовидного типа. Эргономичная рукоятка покрыта нескользящей резиной.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитЛобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт
-
В наличииЦена 4 980 руб. 9 900 руб.1245 руб. в СплитЛобзик электрический Зубр ЛП-500 К
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитЛобзик электрический ЗУБР 700 Вт, 90 мм, кейс, Профессионал (ЛП-...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитЛобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В
-
В наличииЦена 6 440 руб.1610 руб. в СплитАккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и З...
-
В наличииЦена 11 270 руб.2818 руб. в СплитАккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ
Лобзик аккумуляторный BORT BPS-21Li-0 — это надежный и мощный инструмент, предназначенный для выполнения точных и аккуратных резов в различных материалах. Высокая производительность и и надежность гарантируется современным бесщеточным мотором. Это инструмент c классической рукояткой скобовидного типа. Эргономичная рукоятка покрыта нескользящей резиной.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Очень дорого без аккумулятора. доставка вовремя.
Достоинства:
Комментарий:
На вид отличный лобзик, не лёгкий, а это говорит о качестве деталей что внутри не пластик а металл. Давно хотел лобзик на аккумуляторах и наконец-то мечта свершилась. Брал для работы там где нет электричества или нет желания тянуть удлинитель.
Достоинства:
Комментарий:
отличный лобзик, я очень доволен. один минус-нет функции сдува опилок, а в остальном просто супер!
Достоинства:
Комментарий:
Достойный инструмент. Долго выбирал из множества предложении́ именно аккумуляторный лобзик, что бы провода не мешали. Очень понравилось качество материала и сборка. Пришел в заводской упаковке, в пленке, что тоже порадовало. По характеристика добавить нечего, есть прекрасное описание на странице товара.
Достоинства:
Комментарий:
Здорово. Мягкий, мощный, малошумный. Аккумулятор 18v lxt подошёл
Достоинства:
Комментарий:
лобзик отличный,доставка очень быстрая,все фишки,которые нужны,есть.мощный,короче я доволен.рекомендую,тем,кому нужен рабочий аппарат.
Достоинства:
Комментарий:
В целом хороший ,шумноватый ,обращаю внимание что обдува опилок нет , хотелось от акамулятора ,на фото образцы пробного пила
Достоинства:
Комментарий:
Качество видно сразу. По весу тяжелее аналогов, что очень хорошо. Как испытаю - дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
очень качественный. за эту цену лучшего не найти. китайские аккумуляторы подходят к нему.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, быстрая доставка. Мощный лобзик пришёл в картонной коробке снаружи целофановая плёнка. В комплекте направляющая, ключ и адаптер пылесоса. Пилками и аккумулятором не укомплектован, подходят от макиты.
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд не плох, ещё не пользовался,немного тяжеловат значит качественные материалы.
Достоинства:
Комментарий:
Все плюшки, пылеотвод, подсветка, быстро съем, литая подошва, накладка на подошву. Один минус, вес.
Достоинства:
Комментарий:
очень качественный товар, особенно внутри. провода аккуратно разложены и тщательно закреплены. добраться подошва, есть сдув опилок от полки, есть возможность подключения отсоса пылесосом на обе стороны, но нужно приложить серьёзные интеллектуальные усилия, чтобы догадаться, как это сделать. плохая инструкция
Достоинства:
Комментарий:
все соответствует описанию. с задачей справляется. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Муж от лобзика в восторге, очень мощный, в работе зарекомендовал себя отлично! Единственное, тяжеловат по сравнению со старым Макита пришёл вовремя, упакован был хорошо Могу смело рекомендовать товар Спасибо магазину за товар!
Лобзик аккумуляторный Bort BPS-21Li-0 (без АКБ и ЗУ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лобзик аккумуляторный Bort BPS-21Li-0 (без АКБ и ЗУ)
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Очень дорого без аккумулятора. доставка вовремя.
Достоинства:
Комментарий:
На вид отличный лобзик, не лёгкий, а это говорит о качестве деталей что внутри не пластик а металл. Давно хотел лобзик на аккумуляторах и наконец-то мечта свершилась. Брал для работы там где нет электричества или нет желания тянуть удлинитель.
Достоинства:
Комментарий:
отличный лобзик, я очень доволен. один минус-нет функции сдува опилок, а в остальном просто супер!
Достоинства:
Комментарий:
Достойный инструмент. Долго выбирал из множества предложении́ именно аккумуляторный лобзик, что бы провода не мешали. Очень понравилось качество материала и сборка. Пришел в заводской упаковке, в пленке, что тоже порадовало. По характеристика добавить нечего, есть прекрасное описание на странице товара.
Достоинства:
Комментарий:
Здорово. Мягкий, мощный, малошумный. Аккумулятор 18v lxt подошёл
Достоинства:
Комментарий:
лобзик отличный,доставка очень быстрая,все фишки,которые нужны,есть.мощный,короче я доволен.рекомендую,тем,кому нужен рабочий аппарат.
Достоинства:
Комментарий:
В целом хороший ,шумноватый ,обращаю внимание что обдува опилок нет , хотелось от акамулятора ,на фото образцы пробного пила
Достоинства:
Комментарий:
Качество видно сразу. По весу тяжелее аналогов, что очень хорошо. Как испытаю - дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
очень качественный. за эту цену лучшего не найти. китайские аккумуляторы подходят к нему.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, быстрая доставка. Мощный лобзик пришёл в картонной коробке снаружи целофановая плёнка. В комплекте направляющая, ключ и адаптер пылесоса. Пилками и аккумулятором не укомплектован, подходят от макиты.
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд не плох, ещё не пользовался,немного тяжеловат значит качественные материалы.
Достоинства:
Комментарий:
Все плюшки, пылеотвод, подсветка, быстро съем, литая подошва, накладка на подошву. Один минус, вес.
Достоинства:
Комментарий:
очень качественный товар, особенно внутри. провода аккуратно разложены и тщательно закреплены. добраться подошва, есть сдув опилок от полки, есть возможность подключения отсоса пылесосом на обе стороны, но нужно приложить серьёзные интеллектуальные усилия, чтобы догадаться, как это сделать. плохая инструкция
Достоинства:
Комментарий:
все соответствует описанию. с задачей справляется. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Муж от лобзика в восторге, очень мощный, в работе зарекомендовал себя отлично! Единственное, тяжеловат по сравнению со старым Макита пришёл вовремя, упакован был хорошо Могу смело рекомендовать товар Спасибо магазину за товар!