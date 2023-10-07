Лобзик электрический Makita 4328
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 33611
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х8
Вес, кг.
2.25
Описание товара Лобзик электрический Makita 4328
ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 18 мм, частота хода - 500 - 3100 ходов/мин
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 18 мм, частота хода - 500 - 3100 ходов/мин
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Достоинства:
Комментарий:
Визуально продукт качественный, в работе не пробовал так как взял в запас.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая железка, не дорогая, встала как родная.
Достоинства:
Комментарий:
Встал как родной. Посмотрим, на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ролик, подошёл как надо
Достоинства:
Комментарий:
Встал как родной, по работе нариканий нет
Достоинства:
Комментарий:
встал как радной, всё работает, лобзик рад.
Достоинства:
Комментарий:
Подходит идеально, после установки лобзик просто не узнать, пилит ровно и красиво.
Достоинства:
Комментарий:
подошол заменил без проблем посмотри сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
То что надо, металл вроде хороший, старый сносился, сколько прослужит посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
все работает отлично,подошло тоже отлично,главное чаще мазать
Достоинства:
Комментарий:
поменял быстро,сколько проходит время покажет,на вид качественный
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл как родной. Пока работает. Лобзик Макита 4329
Достоинства:
Комментарий:
очень удобно, не бегать по магазинам
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь не часто по этому пока ничего не могу сказать, хотя когда купил лобзик, ролик быстро испортился, по этому не стоит жаловаться.
Достоинства:
Комментарий:
давно искал эту запчасть и нашел
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю что это, но муж сказал то что нужно )))))
Лобзик электрический Makita 4328 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лобзик электрический Makita 4328
Достоинства:
Комментарий:
Визуально продукт качественный, в работе не пробовал так как взял в запас.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая железка, не дорогая, встала как родная.
Достоинства:
Комментарий:
Встал как родной. Посмотрим, на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ролик, подошёл как надо
Достоинства:
Комментарий:
Встал как родной, по работе нариканий нет
Достоинства:
Комментарий:
встал как радной, всё работает, лобзик рад.
Достоинства:
Комментарий:
Подходит идеально, после установки лобзик просто не узнать, пилит ровно и красиво.
Достоинства:
Комментарий:
подошол заменил без проблем посмотри сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
То что надо, металл вроде хороший, старый сносился, сколько прослужит посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
все работает отлично,подошло тоже отлично,главное чаще мазать
Достоинства:
Комментарий:
поменял быстро,сколько проходит время покажет,на вид качественный
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл как родной. Пока работает. Лобзик Макита 4329
Достоинства:
Комментарий:
очень удобно, не бегать по магазинам
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь не часто по этому пока ничего не могу сказать, хотя когда купил лобзик, ролик быстро испортился, по этому не стоит жаловаться.
Достоинства:
Комментарий:
давно искал эту запчасть и нашел
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю что это, но муж сказал то что нужно )))))