Лобзик DeWalt DCS334N-XJ 400Вт 3000ходов/мин от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Мах толщина пропила (дерево)
25
Мах толщина пропила (металла)
135
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690159
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
нет
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
25
Мах толщина пропила (металла)
135
Маятниковый ход
да
Частота движения пилки
3000 ход/мин
Страна производитель
Китай
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Размеры в упаковке, см
38х21х12
Вес, кг.
2.7
Описание товара Лобзик DeWalt DCS334N-XJ 400Вт 3000ходов/мин от аккумулятора
Бесщёточный лобзик DEWALT 18.0 В XR DCS334N применяется для распила древесины, алюминия, стали. Имеет бесщеточный двигатель с большим КПД, что значительно повышает рабочий ресурс. Электронная регулировка скорости позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от особенностей материала.
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Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
нет
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
25
Развернуть
Мах толщина пропила (металла)
135
Маятниковый ход
да
Частота движения пилки
3000 ход/мин
Страна производитель
Китай
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Бесщёточный лобзик DEWALT 18.0 В XR DCS334N применяется для распила древесины, алюминия, стали. Имеет бесщеточный двигатель с большим КПД, что значительно повышает рабочий ресурс. Электронная регулировка скорости позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от особенностей материала.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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