Лобзик электрический Hanskonner HJS0811LPE
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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
да
Мах толщина пропила (дерево)
120
Мах толщина пропила (металла)
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341199
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
да
Мах толщина пропила (дерево)
120
Мах толщина пропила (металла)
20
Размеры в упаковке, см
34х30х11
Вес, кг.
3.8
Описание товара Лобзик электрический Hanskonner HJS0811LPE
Электрический лобзик Hanskonner HJS0811LPE используется для распиливания дерева, металла, пластика, резины при отделочных или ремонтных работах. Удобно расположенная клавиша "Пуск" фиксируется в положении старт - для удобства выполнения больших пропилов. Скорость резания легко и просто настраивается поворотом специального колесика, обеспечивая качественную работу с различными материалами. За безопасность отвечает наличие защитного экрана, исключающего риск соскальзывания пальцев в зону распиловки. Удобная обрезиненная рукоятка скобовидной формы обеспечивает надежный захват.
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Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
да
Мах толщина пропила (дерево)
120
Мах толщина пропила (металла)
20
Электрический лобзик Hanskonner HJS0811LPE используется для распиливания дерева, металла, пластика, резины при отделочных или ремонтных работах. Удобно расположенная клавиша "Пуск" фиксируется в положении старт - для удобства выполнения больших пропилов. Скорость резания легко и просто настраивается поворотом специального колесика, обеспечивая качественную работу с различными материалами. За безопасность отвечает наличие защитного экрана, исключающего риск соскальзывания пальцев в зону распиловки. Удобная обрезиненная рукоятка скобовидной формы обеспечивает надежный захват.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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