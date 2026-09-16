Лобзик электрический ЗУБР 700 Вт, 90 мм, кейс, Профессионал (ЛП-700 К)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
да
Мах толщина пропила (дерево)
10
Мах толщина пропила (металла)
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
В наличии
Код товара: 709794
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5 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Комплектация
кейс/чемодан
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
10
Мах толщина пропила (металла)
90
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
23
Частота движения пилки
600-3000 ход/мин
Страна производитель
Китай
Тип аккумулятора
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
400x340x108
Размеры в упаковке, см
39х34х11
Вес, кг.
4.2
Описание товара Лобзик электрический ЗУБР 700 Вт, 90 мм, кейс, Профессионал (ЛП-700 К)
Электрический лобзик ЗУБР Профессионал ЛП-700 К представляет собой профессиональный инструмент, который подходит для всех видов пиления (прямого, наклонного, криволинейного) различных материалов (дерева, фанеры, пластика, металла). Оснащен мощным двигателем с медной обмоткой, который имеет высокую перегрузочную способность. Электронная регулировка частоты хода позволяет подобрать оптимальный режим для работы с различными материалами. Предусмотрен быстрозажимной пилкодержатель для Т-образных хвостовиков полотен. 3-позиционный маятниковый ход обеспечивает быстрое и чистое пиление.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Комплектация
кейс/чемодан
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Развернуть
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
10
Мах толщина пропила (металла)
90
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
23
Частота движения пилки
600-3000 ход/мин
Страна производитель
Китай
Тип аккумулятора
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
400x340x108
Электрический лобзик ЗУБР Профессионал ЛП-700 К представляет собой профессиональный инструмент, который подходит для всех видов пиления (прямого, наклонного, криволинейного) различных материалов (дерева, фанеры, пластика, металла). Оснащен мощным двигателем с медной обмоткой, который имеет высокую перегрузочную способность. Электронная регулировка частоты хода позволяет подобрать оптимальный режим для работы с различными материалами. Предусмотрен быстрозажимной пилкодержатель для Т-образных хвостовиков полотен. 3-позиционный маятниковый ход обеспечивает быстрое и чистое пиление.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Лобзик электрический ЗУБР 700 Вт, 90 мм, кейс, Профессионал (ЛП-700 К) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5580 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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