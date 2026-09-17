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Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 4
Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 5
Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 6
Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 7
Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 8
Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Подсветка
да
Мах толщина пропила (дерево)
120
Мах толщина пропила (металла)
10
Емкость аккумулятора, мАч
0
  • Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 5
  • Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 6
  • Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 7
  • Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 8
  • Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 
Начислим 472 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743260
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
7 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
В кейсе
нет
Комплектация
Лобзик SKIL JS829- Полотно по дереву- адаптер для пылесоса- руководство по эксплуатации
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
120
Мах толщина пропила (металла)
10
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
25
Страна производитель
Китай
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
0
Зарядное устройство в комплекте
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
243Х95Х225 мм
Размеры в упаковке, см
24х23х10
Вес, кг.
1.86

Описание товара Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ

Производительная аккумуляторная лобзиковая пила с бесщёточным двигателем, обеспечивающим высокую эффективность, срок службы в 10 раз дольше и до 3000 ходов в минуту. Благодаря технологии аккумуляторной платформы PWRCORE 20™ с системой ACTIVCELL™, инструмент работает стабильно даже под нагрузкой и обеспечивает точные и аккуратные пропилы в дереве, металле, фанере, ДСП и других материалах. Для точного выбора режима реза предусмотрен 4-позиционный переключатель материалов и плавная регулировка скорости. Основание лобзика регулируется без инструмента и позволяет выполнять наклонные резы под углом до 45° влево и вправо. Замена пилок осуществляется быстро и легко с помощью системы Clic без использования ключей. Для удобства работы предусмотрена LED-подсветка с предзасветом и послесвечением, а также адаптер для подключения пылесоса. Эргономичная прорезиненная рукоятка обеспечивает комфорт и уверенный контроль при пилении.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие

Отзывы о товаре Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Skil
В кейсе
нет
Комплектация
Лобзик SKIL JS829- Полотно по дереву- адаптер для пылесоса- руководство по эксплуатации
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
120
Мах толщина пропила (металла)
10
Развернуть
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
25
Страна производитель
Китай
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
0
Зарядное устройство в комплекте
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
243Х95Х225 мм
Описание
Производительная аккумуляторная лобзиковая пила с бесщёточным двигателем, обеспечивающим высокую эффективность, срок службы в 10 раз дольше и до 3000 ходов в минуту. Благодаря технологии аккумуляторной платформы PWRCORE 20™ с системой ACTIVCELL™, инструмент работает стабильно даже под нагрузкой и обеспечивает точные и аккуратные пропилы в дереве, металле, фанере, ДСП и других материалах. Для точного выбора режима реза предусмотрен 4-позиционный переключатель материалов и плавная регулировка скорости. Основание лобзика регулируется без инструмента и позволяет выполнять наклонные резы под углом до 45° влево и вправо. Замена пилок осуществляется быстро и легко с помощью системы Clic без использования ключей. Для удобства работы предусмотрена LED-подсветка с предзасветом и послесвечением, а также адаптер для подключения пылесоса. Эргономичная прорезиненная рукоятка обеспечивает комфорт и уверенный контроль при пилении.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ – стоимость товара 7950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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