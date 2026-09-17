Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
Производительная аккумуляторная лобзиковая пила с бесщёточным двигателем, обеспечивающим высокую эффективность, срок службы в 10 раз дольше и до 3000 ходов в минуту. Благодаря технологии аккумуляторной платформы PWRCORE 20™ с системой ACTIVCELL™, инструмент работает стабильно даже под нагрузкой и обеспечивает точные и аккуратные пропилы в дереве, металле, фанере, ДСП и других материалах. Для точного выбора режима реза предусмотрен 4-позиционный переключатель материалов и плавная регулировка скорости. Основание лобзика регулируется без инструмента и позволяет выполнять наклонные резы под углом до 45° влево и вправо. Замена пилок осуществляется быстро и легко с помощью системы Clic без использования ключей. Для удобства работы предусмотрена LED-подсветка с предзасветом и послесвечением, а также адаптер для подключения пылесоса. Эргономичная прорезиненная рукоятка обеспечивает комфорт и уверенный контроль при пилении.
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