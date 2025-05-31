Лобзик электрический Зубр ЛП-500 К
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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
нет
Мах толщина пропила (дерево)
65
Мах толщина пропила (металла)
65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%4 980 руб. 9 900 руб.
В наличии
Код товара: 341202
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4 980 руб. -50%
9 900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Комплектация
кейс/чемодан
Форма ручки
скобовидная
Подключение пылесоса
да
Подсветка
нет
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
65
Мах толщина пропила (металла)
65
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
18
Частота движения пилки
600-3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Габариты без упаковки
400x340x108
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5
Описание товара Лобзик электрический Зубр ЛП-500 К
Электрический лобзик Зубр Профессионал ЛП-500 К служит для продольного, поперечного и фигурного пиления древесины, фанеры, ДСП, пластмассы. Имеет маятниковый ход, что ускоряет выполнение рабочих операций. Мощный двигатель с медной обмоткой обладает высокой перегрузочной способностью. Электронная регулировка частоты ходов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала. Благодаря переключению между обдувом зоны реза и отводом опилок в пылесос достигается лучший обзор линии реза. Литая подошва с регулировкой угла пропила ±45 градусов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Комплектация
кейс/чемодан
Форма ручки
скобовидная
Подключение пылесоса
да
Подсветка
нет
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
65
Развернуть
Мах толщина пропила (металла)
65
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
18
Частота движения пилки
600-3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Габариты без упаковки
400x340x108
Электрический лобзик Зубр Профессионал ЛП-500 К служит для продольного, поперечного и фигурного пиления древесины, фанеры, ДСП, пластмассы. Имеет маятниковый ход, что ускоряет выполнение рабочих операций. Мощный двигатель с медной обмоткой обладает высокой перегрузочной способностью. Электронная регулировка частоты ходов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала. Благодаря переключению между обдувом зоны реза и отводом опилок в пылесос достигается лучший обзор линии реза. Литая подошва с регулировкой угла пропила ±45 градусов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Достоинства:
Комментарий:
доставка в срок, упаковка норм. НО!!! Лобзик хорош. Но есть одно но- надо сразу разобрать и смазать. Смазка там же, только лежит вообще мимо пары ротор- шестерня. Это обязательно, тем более, что разборка- сборка простецкая вообще!!!
Достоинства:
Комментарий:
Включается, в работе не пробовали
Достоинства:
Комментарий:
Сделан аккуратно, пилит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
лобзик работает, для дома очень хороший вариант.
Достоинства:
Комментарий:
прошло быстро в срок пока не пользовались ; дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
ещё не пользовался, на вид целый
Достоинства:
Комментарий:
простой в обращении, полотно не ведёт, рез получается ровный, в общем то что надо для дачи с учётом стоимости
Достоинства:
Комментарий:
Для не сложных работ подойдёт. Опробовал на столешнице. Чуть кривовата метка, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не пользовались,думаю за свои деньги он всё сделает
Достоинства:
Комментарий:
Лобзик сразу опробовала, отличный
Достоинства:
Комментарий:
Инструмент понравился, работает мягко,не обременён лишними функциями. За свою цену хорош. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
не пробывал пилить работает
Достоинства:
Комментарий:
удобен в использовании.Очень помог в работе по хозяйству
Достоинства:
Комментарий:
купил дополнительный лобзик, удобная быстро съемная насадка для пилок
Достоинства:
Комментарий:
покупал в подарок, в комплекте пилка идёт, в целом неплохо, пилку вставить проблематично, в Интерскол легко вставляется, а тут..
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок. вроде всё целое
Достоинства:
Комментарий:
для первого (в моем случае) может и для второго и третьего лобзика - отличная вещь. Справляется со своей задачей на ура
Достоинства:
Комментарий:
Испытал во всех режимах работы. Очень приятный аппарат. Мощности достаточно,регулировка скорости замечательная,Крепление полотен -классное. Соотношение цена-качество супер. Для дома и дачи-рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товаром, доставкой довольны. Лобзик хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Лобзик работает. В деле проверить не получилось, пилки в комплект не входят. Продавец примите на заметку.
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороший инструмент, на деле пока не пробовали.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает. Крепление пилки могли бы сделать понадежнее
Достоинства:
Комментарий:
Хороший лобзик, нет защитного экранчика, не сразу получилось поставить пилку, а так при установке дверей хорошо помог
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо холостым ходом работает вроде отличный лобзик.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный лобзик для бытовых нужд за пару т.р., достаточно мощный, есть регулировка скорости и быстросъемный фиксатор пилки, с фанерой 15мм справляется легко. Из минусов: пилит на пару-тройку градусов в лево от центра метки, на старом лобзике было также. За 2т.р. идеален, пластик отличный, в комплекте была пилка, пользовался своими
Достоинства:
Комментарий:
порядок,в целости и сохранности,в работе пока не пробовал,как проверю дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Сделан добротно. Пластик не вонючий, уже радует. Сделано в Китае. Радует расширенная гарантия на 5 лет при условии регистрации товара на сайте производителя. Общее впечатление хорошее, в работе посмотрим в дальнейшем. Пока только положительные эмоции. Вчера заказал, сегодня уже получил. За быструю доставку отдельный плюс. Рекомендую к покупке.
Лобзик электрический Зубр ЛП-500 К - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лобзик электрический Зубр ЛП-500 К
Достоинства:
Комментарий:
доставка в срок, упаковка норм. НО!!! Лобзик хорош. Но есть одно но- надо сразу разобрать и смазать. Смазка там же, только лежит вообще мимо пары ротор- шестерня. Это обязательно, тем более, что разборка- сборка простецкая вообще!!!
Достоинства:
Комментарий:
Включается, в работе не пробовали
Достоинства:
Комментарий:
Сделан аккуратно, пилит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
лобзик работает, для дома очень хороший вариант.
Достоинства:
Комментарий:
прошло быстро в срок пока не пользовались ; дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
ещё не пользовался, на вид целый
Достоинства:
Комментарий:
простой в обращении, полотно не ведёт, рез получается ровный, в общем то что надо для дачи с учётом стоимости
Достоинства:
Комментарий:
Для не сложных работ подойдёт. Опробовал на столешнице. Чуть кривовата метка, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не пользовались,думаю за свои деньги он всё сделает
Достоинства:
Комментарий:
Лобзик сразу опробовала, отличный
Достоинства:
Комментарий:
Инструмент понравился, работает мягко,не обременён лишними функциями. За свою цену хорош. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
не пробывал пилить работает
Достоинства:
Комментарий:
удобен в использовании.Очень помог в работе по хозяйству
Достоинства:
Комментарий:
купил дополнительный лобзик, удобная быстро съемная насадка для пилок
Достоинства:
Комментарий:
покупал в подарок, в комплекте пилка идёт, в целом неплохо, пилку вставить проблематично, в Интерскол легко вставляется, а тут..
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок. вроде всё целое
Достоинства:
Комментарий:
для первого (в моем случае) может и для второго и третьего лобзика - отличная вещь. Справляется со своей задачей на ура
Достоинства:
Комментарий:
Испытал во всех режимах работы. Очень приятный аппарат. Мощности достаточно,регулировка скорости замечательная,Крепление полотен -классное. Соотношение цена-качество супер. Для дома и дачи-рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товаром, доставкой довольны. Лобзик хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Лобзик работает. В деле проверить не получилось, пилки в комплект не входят. Продавец примите на заметку.
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороший инструмент, на деле пока не пробовали.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает. Крепление пилки могли бы сделать понадежнее
Достоинства:
Комментарий:
Хороший лобзик, нет защитного экранчика, не сразу получилось поставить пилку, а так при установке дверей хорошо помог
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо холостым ходом работает вроде отличный лобзик.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный лобзик для бытовых нужд за пару т.р., достаточно мощный, есть регулировка скорости и быстросъемный фиксатор пилки, с фанерой 15мм справляется легко. Из минусов: пилит на пару-тройку градусов в лево от центра метки, на старом лобзике было также. За 2т.р. идеален, пластик отличный, в комплекте была пилка, пользовался своими
Достоинства:
Комментарий:
порядок,в целости и сохранности,в работе пока не пробовал,как проверю дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Сделан добротно. Пластик не вонючий, уже радует. Сделано в Китае. Радует расширенная гарантия на 5 лет при условии регистрации товара на сайте производителя. Общее впечатление хорошее, в работе посмотрим в дальнейшем. Пока только положительные эмоции. Вчера заказал, сегодня уже получил. За быструю доставку отдельный плюс. Рекомендую к покупке.