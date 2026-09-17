Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В
Аккумуляторный лобзик Denzel CJH-20-80 27205 работает от источника питания Li-Ion 20 В и предназначен для прямого и фигурного реза деревянных заготовок, а также листовых материалов из древесины, металла, пластика. Ход пилки составляет 20 мм, максимальная глубина пропила в древесине достигает 80 мм, в стали — 5 мм, в алюминии — 12 мм. Частота хода пилки регулируется в диапазоне 0-3000 ход/мин, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Предусмотрена возможность подключения пылесоса для обеспечения чистоты в рабочей зоне.
Преимущества
- Эффективная работа с древесиной — функция маятникового хода с 3 ступенями регулировки позволяет увеличить скорость реза.
- Выполнение косого реза — можно установить нужный угол наклона подошвы в диапазоне -45° - 45°.
- Быстрая подготовка к работе — благодаря быстрозажимному самофиксирующему замку установка пилки не занимает много времени.
- Безопасность — клавиша блокировки препятствует непредвиденному запуску двигателя.
- Хорошая видимость — производитель предусмотрел подсветку рабочей зоны.
- Универсальный источник питания — аккумулятор Li-Ion емкостью 2 А·ч совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel Power System 20V.
- Индикация уровня заряда аккумулятора — можно быстро оценить необходимость подзарядки.
- Полная комплектация — лобзик поставляется с аккумулятором, зарядным устройством, адаптером для пылесоса, шестигранным ключом, параллельной направляющей и 2 полотнами: по дереву и по металлу.
- Электронная регулировка частоты хода — скорость пиления зависит от степени нажатия на клавишу пуска, можно установить оптимальную в зависимости от поставленной задачи.
- Точность выполняемых работ — использование параллельной направляющей позволяет производить рез на определенном расстоянии от края заготовки.
- Чистота рабочей зоны — отключаемая функция сдува опилок позволяет подключить пылесос для быстрого удаления отходов пиления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Аккумуляторный лобзик Denzel CJH-20-80 27205 работает от источника питания Li-Ion 20 В и предназначен для прямого и фигурного реза деревянных заготовок, а также листовых материалов из древесины, металла, пластика. Ход пилки составляет 20 мм, максимальная глубина пропила в древесине достигает 80 мм, в стали — 5 мм, в алюминии — 12 мм. Частота хода пилки регулируется в диапазоне 0-3000 ход/мин, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Предусмотрена возможность подключения пылесоса для обеспечения чистоты в рабочей зоне.
Преимущества
- Эффективная работа с древесиной — функция маятникового хода с 3 ступенями регулировки позволяет увеличить скорость реза.
- Выполнение косого реза — можно установить нужный угол наклона подошвы в диапазоне -45° - 45°.
- Быстрая подготовка к работе — благодаря быстрозажимному самофиксирующему замку установка пилки не занимает много времени.
- Безопасность — клавиша блокировки препятствует непредвиденному запуску двигателя.
- Хорошая видимость — производитель предусмотрел подсветку рабочей зоны.
- Универсальный источник питания — аккумулятор Li-Ion емкостью 2 А·ч совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel Power System 20V.
- Индикация уровня заряда аккумулятора — можно быстро оценить необходимость подзарядки.
- Полная комплектация — лобзик поставляется с аккумулятором, зарядным устройством, адаптером для пылесоса, шестигранным ключом, параллельной направляющей и 2 полотнами: по дереву и по металлу.
- Электронная регулировка частоты хода — скорость пиления зависит от степени нажатия на клавишу пуска, можно установить оптимальную в зависимости от поставленной задачи.
- Точность выполняемых работ — использование параллельной направляющей позволяет производить рез на определенном расстоянии от края заготовки.
- Чистота рабочей зоны — отключаемая функция сдува опилок позволяет подключить пылесос для быстрого удаления отходов пиления.
-
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Отзывы о товаре Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В