Top.Mail.Ru
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 1
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 2
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 3
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 4
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 5
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 6
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 7
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 8
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 9
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 10
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 11
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 12
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 13
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 14
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 15
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 16
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 17
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 18
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма ручки
скобовидная
Емкость аккумулятора, мАч
2000
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 1
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 2
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 3
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 4
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 5
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 6
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 7
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 8
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 9
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 10
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 11
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 12
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 13
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 14
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 15
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 16
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 17
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 18
  • Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743819
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В
5 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Лобзик аккумуляторный - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штАдаптер для пылесоса - 1 штКлюч шестигранный - 1 штПараллельная направляющая - 1 штПолотно пильное по дереву - 1 штПолотно пильное по металлу - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Форма ручки
скобовидная
Плавный пуск
Да
Маятниковый ход
да
Страна производитель
Китай
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Напряжение аккумулятора, В
20
Размеры в упаковке, см
37х21х10
Вес, кг.
2.76

Описание товара Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В

Аккумуляторный лобзик Denzel CJH-20-80 27205 работает от источника питания Li-Ion 20 В и предназначен для прямого и фигурного реза деревянных заготовок, а также листовых материалов из древесины, металла, пластика. Ход пилки составляет 20 мм, максимальная глубина пропила в древесине достигает 80 мм, в стали — 5 мм, в алюминии — 12 мм. Частота хода пилки регулируется в диапазоне 0-3000 ход/мин, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Предусмотрена возможность подключения пылесоса для обеспечения чистоты в рабочей зоне.

Преимущества

Отзывы о товаре Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Лобзик аккумуляторный - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штАдаптер для пылесоса - 1 штКлюч шестигранный - 1 штПараллельная направляющая - 1 штПолотно пильное по дереву - 1 штПолотно пильное по металлу - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Форма ручки
скобовидная
Плавный пуск
Да
Маятниковый ход
да
Страна производитель
Китай
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Напряжение аккумулятора, В
20
Описание

Аккумуляторный лобзик Denzel CJH-20-80 27205 работает от источника питания Li-Ion 20 В и предназначен для прямого и фигурного реза деревянных заготовок, а также листовых материалов из древесины, металла, пластика. Ход пилки составляет 20 мм, максимальная глубина пропила в древесине достигает 80 мм, в стали — 5 мм, в алюминии — 12 мм. Частота хода пилки регулируется в диапазоне 0-3000 ход/мин, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Предусмотрена возможность подключения пылесоса для обеспечения чистоты в рабочей зоне.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В - по цене 5690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...