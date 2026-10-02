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Лобзик электрический Зубр Л-570 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лобзик электрический Зубр Л-570

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Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 1
Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 2
Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 3
Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 4
Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 5
Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 6
Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 7
Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 8
Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 9
Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 10
Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 11
Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 12
Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
да
Мах толщина пропила (дерево)
65
Мах толщина пропила (металла)
65
  • Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 1
  • Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 2
  • Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 3
  • Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 4
  • Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 5
  • Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 6
  • Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 7
  • Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 8
  • Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 9
  • Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 10
  • Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 11
  • Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 12
  • Лобзик электрический Зубр Л-570 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341195
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лобзик электрический Зубр Л-570
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Обрезиненная рукоятка
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
65
Мах толщина пропила (металла)
65
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
19
Частота движения пилки
3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х9
Вес, кг.
2.3

Описание товара Лобзик электрический Зубр Л-570

Электрический лобзик Зубр Л-570 подходит для пиления различных материалов: древесины, фанеры, ДСП, пластика, металла (при наличии соответствующей оснастки). Имеет увеличенную мощность двигателя. Быстрозажимной патрон позволяет производить замену полотна без вспомогательных принадлежностей. Электронная регулировка частоты хода в широком диапазоне помогает подобрать оптимальный режим в зависимости от задачи. Три позиции маятникового хода значительно ускоряют работу.



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Отзывы о товаре Лобзик электрический Зубр Л-570




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Обрезиненная рукоятка
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
65
Мах толщина пропила (металла)
65
Маятниковый ход
да
Развернуть
Длина хода пилки, мм
19
Частота движения пилки
3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический лобзик Зубр Л-570 подходит для пиления различных материалов: древесины, фанеры, ДСП, пластика, металла (при наличии соответствующей оснастки). Имеет увеличенную мощность двигателя. Быстрозажимной патрон позволяет производить замену полотна без вспомогательных принадлежностей. Электронная регулировка частоты хода в широком диапазоне помогает подобрать оптимальный режим в зависимости от задачи. Три позиции маятникового хода значительно ускоряют работу.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лобзик электрический Зубр Л-570 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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