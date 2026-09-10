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Лобзик Интерскол МП-100/700Э (15.1.1.11) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лобзик Интерскол МП-100/700Э (15.1.1.11)

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Лобзик Интерскол МП-100/700Э (15.1.1.11) - фото 1
Лобзик Интерскол МП-100/700Э (15.1.1.11) - фото 2
Лобзик Интерскол МП-100/700Э (15.1.1.11) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
  • Лобзик Интерскол МП-100/700Э (15.1.1.11) - фото 1
  • Лобзик Интерскол МП-100/700Э (15.1.1.11) - фото 2
  • Лобзик Интерскол МП-100/700Э (15.1.1.11) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
4 230 руб.  6 478 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33668
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Лобзик Интерскол МП-100/700Э (15.1.1.11)

Лобзик Интерскол МП-100/700Э - электроинструмент профессионального класса, предназначен для резки отделочных материалов на основе древесины, отлично справляется с резкой фасонных профилей и листа из стали, цветных металлов и пластмассы. Обладая большой мощностью, лобзик Интерскол МП-100/700Э станет достойным помощником мастеру, а эргономичный дизайн добавит удовольствие от выполняемой работы.

Особенности:

  • Лобзик от сети 220 V, отличается отменной производительностью и высокой точность реза;
  • Жесткость всей машины обеспечивает литой алюминиевый корпус редуктора;
  • Оснащен функцией электронного контроля скорости;
  • Рабочий диапазон оборотов от 700 до 3000 достигается электронным регулированием частоты ходов пилки;
  • Возможна упрощенная регулировка наклона опорной подошвы (без ключа);
  • Улучшенное охлаждение наиболее нагруженной части конструкции при продолжительной работе;
  • Эффективно сбалансированный возвратно-поступательный механизм не страдает повышенными вибрациями;
  • Инструмент оснащен защитным экраном - для безопасного и комфортного выполнения работы.

Комплектация:

  • Лобзик Интерскол МП-100/700Э;
  • Руководство по эксплуатации.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие

Отзывы о товаре Лобзик Интерскол МП-100/700Э (15.1.1.11)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Описание

Лобзик Интерскол МП-100/700Э - электроинструмент профессионального класса, предназначен для резки отделочных материалов на основе древесины, отлично справляется с резкой фасонных профилей и листа из стали, цветных металлов и пластмассы. Обладая большой мощностью, лобзик Интерскол МП-100/700Э станет достойным помощником мастеру, а эргономичный дизайн добавит удовольствие от выполняемой работы.

Особенности:

  • Лобзик от сети 220 V, отличается отменной производительностью и высокой точность реза;
  • Жесткость всей машины обеспечивает литой алюминиевый корпус редуктора;
  • Оснащен функцией электронного контроля скорости;
  • Рабочий диапазон оборотов от 700 до 3000 достигается электронным регулированием частоты ходов пилки;
  • Возможна упрощенная регулировка наклона опорной подошвы (без ключа);
  • Улучшенное охлаждение наиболее нагруженной части конструкции при продолжительной работе;
  • Эффективно сбалансированный возвратно-поступательный механизм не страдает повышенными вибрациями;
  • Инструмент оснащен защитным экраном - для безопасного и комфортного выполнения работы.

Комплектация:

  • Лобзик Интерскол МП-100/700Э;
  • Руководство по эксплуатации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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