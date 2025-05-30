Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500
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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
нет
Мах толщина пропила (дерево)
65
Мах толщина пропила (металла)
65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%3 970 руб. 7 995 руб.
В наличии
Код товара: 266076
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 970 руб. -50%
7 995 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подключение пылесоса
да
Подсветка
нет
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
65
Мах толщина пропила (металла)
65
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
18
Частота движения пилки
600-3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х9
Вес, кг.
2.54
Описание товара Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500
Электрический лобзик Зубр Профессионал ЛП-500 предназначен для пиления различных материалов. Регулировка оборотов обеспечивает работу с разными материалами в зависимости от задачи. Возможность подключения пылесоса оставляет рабочий стол и воздух чистым. Удобная скобовидная рукоять обеспечивает надежный хват и инструмент не выскальзывает.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подключение пылесоса
да
Подсветка
нет
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
65
Мах толщина пропила (металла)
65
Развернуть
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
18
Частота движения пилки
600-3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Электрический лобзик Зубр Профессионал ЛП-500 предназначен для пиления различных материалов. Регулировка оборотов обеспечивает работу с разными материалами в зависимости от задачи. Возможность подключения пылесоса оставляет рабочий стол и воздух чистым. Удобная скобовидная рукоять обеспечивает надежный хват и инструмент не выскальзывает.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, всё делает чистенько, красиво. качественно отпиливает.
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший, соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравился, маленький удобный
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный агрегат, как в принципе и весь зубр
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично. уже не первый инструмент этой фирмы. Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили в срок, коробка с заводской наклейкой. В целом лобзик неплох, свою функцию выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь за свои деньги
Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, всё делает чистенько, красиво. качественно отпиливает.
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший, соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравился, маленький удобный
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный агрегат, как в принципе и весь зубр
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично. уже не первый инструмент этой фирмы. Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили в срок, коробка с заводской наклейкой. В целом лобзик неплох, свою функцию выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь за свои деньги