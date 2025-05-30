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Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500

7 Отзывы
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Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 1
Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 2
Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 3
Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 4
Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 5
Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 6
Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 7
Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 8
Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 9
Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 10
Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 11
Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 12
Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
нет
Мах толщина пропила (дерево)
65
Мах толщина пропила (металла)
65
  • Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 1
  • Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 2
  • Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 3
  • Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 4
  • Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 5
  • Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 6
  • Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 7
  • Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 8
  • Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 9
  • Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 10
  • Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 11
  • Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 12
  • Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
3 970 руб.  7 995 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266076
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500
3 970 руб. -50%
7 995 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подключение пылесоса
да
Подсветка
нет
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
65
Мах толщина пропила (металла)
65
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
18
Частота движения пилки
600-3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х9
Вес, кг.
2.54

Описание товара Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500

Электрический лобзик Зубр Профессионал ЛП-500 предназначен для пиления различных материалов. Регулировка оборотов обеспечивает работу с разными материалами в зависимости от задачи. Возможность подключения пылесоса оставляет рабочий стол и воздух чистым. Удобная скобовидная рукоять обеспечивает надежный хват и инструмент не выскальзывает.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие

Отзывы о товаре Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, всё делает чистенько, красиво. качественно отпиливает.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший, соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравился, маленький удобный
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный агрегат, как в принципе и весь зубр
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично. уже не первый инструмент этой фирмы. Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Заур О.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили в срок, коробка с заводской наклейкой. В целом лобзик неплох, свою функцию выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь за свои деньги



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подключение пылесоса
да
Подсветка
нет
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
65
Мах толщина пропила (металла)
65
Развернуть
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
18
Частота движения пилки
600-3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический лобзик Зубр Профессионал ЛП-500 предназначен для пиления различных материалов. Регулировка оборотов обеспечивает работу с разными материалами в зависимости от задачи. Возможность подключения пылесоса оставляет рабочий стол и воздух чистым. Удобная скобовидная рукоять обеспечивает надежный хват и инструмент не выскальзывает.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, всё делает чистенько, красиво. качественно отпиливает.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший, соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравился, маленький удобный
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный агрегат, как в принципе и весь зубр
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично. уже не первый инструмент этой фирмы. Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Заур О.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили в срок, коробка с заводской наклейкой. В целом лобзик неплох, свою функцию выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь за свои деньги


Лобзик электрический Зубр Профессионал ЛП-500 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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