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Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт

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Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 1
Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 2
Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 3
Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 4
Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 5
Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 6
Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 7
Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 8
Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 9
Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Подсветка
да
  • Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 1
  • Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 2
  • Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 3
  • Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 4
  • Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 5
  • Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 6
  • Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 7
  • Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 8
  • Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 9
  • Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743282
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Характеристики

Бренд
Skil
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Сдув опилок
да
Регулировка частоты хода
да
Маятниковый ход
да
Страна производитель
Китай
Габариты без упаковки
310Х90Х250 мм
Размеры в упаковке, см
31х25х9
Вес, кг.
2.44

Описание товара Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт

Универсальный лобзик с регулятором материалов, быстрым зажимом полотна и сдувом пыли SKIL JS3131 — это компактный и надёжный лобзик мощностью 550 Вт, идеально подходящий для выполнения прямолинейных и криволинейных резов по дереву, металлу и другим материалам. Инструмент оснащён 4-позиционным регулятором материала, который позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от задачи и плотности заготовки. Регулировка скорости обеспечивается чувствительным курком, что даёт пользователю полный контроль над процессом резки. Быстрая замена полотна выполняется без инструмента — благодаря системе SKIL Clic. Встроенная система сдува пыли сохраняет линию реза чистой и хорошо видимой, что особенно важно при точной обработке. Регулируемая опорная платформа позволяет выполнять наклонные резы до 45° влево и вправо. Лобзик оснащён большой клавишей включения с фиксатором — для комфортной работы при продолжительной резке. Также предусмотрен адаптер для подключения пылесоса — для более чистой рабочей зоны.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие

Отзывы о товаре Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Skil
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Сдув опилок
да
Регулировка частоты хода
да
Маятниковый ход
да
Страна производитель
Китай
Габариты без упаковки
310Х90Х250 мм
Описание
Универсальный лобзик с регулятором материалов, быстрым зажимом полотна и сдувом пыли SKIL JS3131 — это компактный и надёжный лобзик мощностью 550 Вт, идеально подходящий для выполнения прямолинейных и криволинейных резов по дереву, металлу и другим материалам. Инструмент оснащён 4-позиционным регулятором материала, который позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от задачи и плотности заготовки. Регулировка скорости обеспечивается чувствительным курком, что даёт пользователю полный контроль над процессом резки. Быстрая замена полотна выполняется без инструмента — благодаря системе SKIL Clic. Встроенная система сдува пыли сохраняет линию реза чистой и хорошо видимой, что особенно важно при точной обработке. Регулируемая опорная платформа позволяет выполнять наклонные резы до 45° влево и вправо. Лобзик оснащён большой клавишей включения с фиксатором — для комфортной работы при продолжительной резке. Также предусмотрен адаптер для подключения пылесоса — для более чистой рабочей зоны.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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Отзывы


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