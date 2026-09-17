Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В
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Характеристики
Описание товара Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В
Аккумуляторный лобзик MTX CJB-20-65 27280 питается от батареи Li-Ion 20 В и позволяет выполнять прямолинейный и фигурный рез заготовок из древесины, пластика и металла. Глубина пропила в древесине составляет 65 мм, в стали — 10 мм, в алюминии — 20 мм. Максимальная частота ходов пилки составляет 2400 ход/мин, предусмотрена плавная регулировка путем изменения степени нажатия на клавишу пуска — такое решение позволяет быстро и эффективно решать поставленные задачи. Лобзик оптимален для применения в быту.
Преимущества
- Максимально эффективный распил древесины — маятниковый ход значительно повышает скорость реза, предусмотрено 3 ступени регулировки в зависимости от твердости материала и кривизны линии пропила.
- Функциональность — возможность регулировки наклона подошвы позволяет выполнять рез под углом 0-45°.
- Быстрая подготовка к работе — для установки пилки не требуются дополнительные инструменты.
- Защита от непредвиденного пуска — кнопка блокировки предотвращает случайное включение двигателя.
- Система удаления пыли — к лобзику можно подключить пылесос для эффективного очищения рабочей зоны.
- Безопасность пользователя — защитный экран предотвращает разлетание опилок, а также случайный контакт с движущейся пилкой.
- Высокое качество прямолинейного реза — использование параллельной направляющей позволяет производить ровный пропил на нужном расстоянии от края заготовки.
- Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы для защиты пользователя от получения электротравмы.
- Готовность к использованию — в комплект поставки входит аккумулятор емкостью 2 А·ч, зарядное устройство, параллельная направляющая и шестигранный ключ.
- Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку, малый вес 1,47 кг позволяет долго работать без ощущения усталости.
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Аккумуляторный лобзик MTX CJB-20-65 27280 питается от батареи Li-Ion 20 В и позволяет выполнять прямолинейный и фигурный рез заготовок из древесины, пластика и металла. Глубина пропила в древесине составляет 65 мм, в стали — 10 мм, в алюминии — 20 мм. Максимальная частота ходов пилки составляет 2400 ход/мин, предусмотрена плавная регулировка путем изменения степени нажатия на клавишу пуска — такое решение позволяет быстро и эффективно решать поставленные задачи. Лобзик оптимален для применения в быту.
Преимущества
- Максимально эффективный распил древесины — маятниковый ход значительно повышает скорость реза, предусмотрено 3 ступени регулировки в зависимости от твердости материала и кривизны линии пропила.
- Функциональность — возможность регулировки наклона подошвы позволяет выполнять рез под углом 0-45°.
- Быстрая подготовка к работе — для установки пилки не требуются дополнительные инструменты.
- Защита от непредвиденного пуска — кнопка блокировки предотвращает случайное включение двигателя.
- Система удаления пыли — к лобзику можно подключить пылесос для эффективного очищения рабочей зоны.
- Безопасность пользователя — защитный экран предотвращает разлетание опилок, а также случайный контакт с движущейся пилкой.
- Высокое качество прямолинейного реза — использование параллельной направляющей позволяет производить ровный пропил на нужном расстоянии от края заготовки.
- Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы для защиты пользователя от получения электротравмы.
- Готовность к использованию — в комплект поставки входит аккумулятор емкостью 2 А·ч, зарядное устройство, параллельная направляющая и шестигранный ключ.
- Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку, малый вес 1,47 кг позволяет долго работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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