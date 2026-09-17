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Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В

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Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 1
Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 2
Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 3
Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 4
Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 5
Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 6
Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 7
Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 8
Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 9
Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 10
Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 11
Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 12
Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 13
Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 14
Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 15
Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 16
Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма ручки
скобовидная
Емкость аккумулятора, мАч
2000
  • Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 1
  • Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 2
  • Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 3
  • Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 4
  • Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 5
  • Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 6
  • Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 7
  • Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 8
  • Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 9
  • Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 10
  • Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 11
  • Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 12
  • Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 13
  • Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 14
  • Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 15
  • Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 16
  • Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743820
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Комплектация
Лобзик аккумуляторный - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штКлюч шестигранный - 1 штПараллельная направляющая - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Форма ручки
скобовидная
Маятниковый ход
да
Страна производитель
Китай
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Напряжение аккумулятора, В
20
Размеры в упаковке, см
29х22х8
Вес, кг.
2.14

Описание товара Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В

Аккумуляторный лобзик MTX CJB-20-65 27280 питается от батареи Li-Ion 20 В и позволяет выполнять прямолинейный и фигурный рез заготовок из древесины, пластика и металла. Глубина пропила в древесине составляет 65 мм, в стали — 10 мм, в алюминии — 20 мм. Максимальная частота ходов пилки составляет 2400 ход/мин, предусмотрена плавная регулировка путем изменения степени нажатия на клавишу пуска — такое решение позволяет быстро и эффективно решать поставленные задачи. Лобзик оптимален для применения в быту.

Преимущества

  • Максимально эффективный распил древесины — маятниковый ход значительно повышает скорость реза, предусмотрено 3 ступени регулировки в зависимости от твердости материала и кривизны линии пропила.
  • Функциональность — возможность регулировки наклона подошвы позволяет выполнять рез под углом 0-45°.
  • Быстрая подготовка к работе — для установки пилки не требуются дополнительные инструменты.
  • Защита от непредвиденного пуска — кнопка блокировки предотвращает случайное включение двигателя.
  • Система удаления пыли — к лобзику можно подключить пылесос для эффективного очищения рабочей зоны.
  • Безопасность пользователя — защитный экран предотвращает разлетание опилок, а также случайный контакт с движущейся пилкой.
  • Высокое качество прямолинейного реза — использование параллельной направляющей позволяет производить ровный пропил на нужном расстоянии от края заготовки.
  • Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы для защиты пользователя от получения электротравмы.
  • Готовность к использованию — в комплект поставки входит аккумулятор емкостью 2 А·ч, зарядное устройство, параллельная направляющая и шестигранный ключ.
  • Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку, малый вес 1,47 кг позволяет долго работать без ощущения усталости.



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Отзывы о товаре Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В




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Характеристики
Бренд
MTX
Комплектация
Лобзик аккумуляторный - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штКлюч шестигранный - 1 штПараллельная направляющая - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Форма ручки
скобовидная
Маятниковый ход
да
Страна производитель
Китай
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Напряжение аккумулятора, В
20
Описание

Аккумуляторный лобзик MTX CJB-20-65 27280 питается от батареи Li-Ion 20 В и позволяет выполнять прямолинейный и фигурный рез заготовок из древесины, пластика и металла. Глубина пропила в древесине составляет 65 мм, в стали — 10 мм, в алюминии — 20 мм. Максимальная частота ходов пилки составляет 2400 ход/мин, предусмотрена плавная регулировка путем изменения степени нажатия на клавишу пуска — такое решение позволяет быстро и эффективно решать поставленные задачи. Лобзик оптимален для применения в быту.

Преимущества

  • Максимально эффективный распил древесины — маятниковый ход значительно повышает скорость реза, предусмотрено 3 ступени регулировки в зависимости от твердости материала и кривизны линии пропила.
  • Функциональность — возможность регулировки наклона подошвы позволяет выполнять рез под углом 0-45°.
  • Быстрая подготовка к работе — для установки пилки не требуются дополнительные инструменты.
  • Защита от непредвиденного пуска — кнопка блокировки предотвращает случайное включение двигателя.
  • Система удаления пыли — к лобзику можно подключить пылесос для эффективного очищения рабочей зоны.
  • Безопасность пользователя — защитный экран предотвращает разлетание опилок, а также случайный контакт с движущейся пилкой.
  • Высокое качество прямолинейного реза — использование параллельной направляющей позволяет производить ровный пропил на нужном расстоянии от края заготовки.
  • Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы для защиты пользователя от получения электротравмы.
  • Готовность к использованию — в комплект поставки входит аккумулятор емкостью 2 А·ч, зарядное устройство, параллельная направляющая и шестигранный ключ.
  • Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку, малый вес 1,47 кг позволяет долго работать без ощущения усталости.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В - купить по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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