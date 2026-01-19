Top.Mail.Ru
Воздуходувка аккумуляторная R18TB-0 без аккумулятора в комплекте 5133002915 Ryobi One+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Воздуходувка аккумуляторная R18TB-0 без аккумулятора в комплекте 5133002915 Ryobi One+

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Воздуходувка аккумуляторная R18TB-0 без аккумулятора в комплекте 5133002915 Ryobi One+ - фото 1
Воздуходувка аккумуляторная R18TB-0 без аккумулятора в комплекте 5133002915 Ryobi One+ - фото 2
Воздуходувка аккумуляторная R18TB-0 без аккумулятора в комплекте 5133002915 Ryobi One+ - фото 3
Воздуходувка аккумуляторная R18TB-0 без аккумулятора в комплекте 5133002915 Ryobi One+ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Воздуходувка аккумуляторная R18TB-0 без аккумулятора в комплекте 5133002915 Ryobi One+ - фото 1
  • Воздуходувка аккумуляторная R18TB-0 без аккумулятора в комплекте 5133002915 Ryobi One+ - фото 2
  • Воздуходувка аккумуляторная R18TB-0 без аккумулятора в комплекте 5133002915 Ryobi One+ - фото 3
  • Воздуходувка аккумуляторная R18TB-0 без аккумулятора в комплекте 5133002915 Ryobi One+ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659770
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
нет
С функцией измельчения
нет
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
нет
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
15
Высота, см
24.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х15
Вес, кг.
1.6

Описание товара Воздуходувка аккумуляторная R18TB-0 без аккумулятора в комплекте 5133002915 Ryobi One+

Аккумуляторная воздуходувка Ryobi ONE+ R18TB-0 5133002915 - компактное устройство для сдувания мусора с верстака. Используется в мастерских. Оснащена резиновым соплом. Имеет нескользящую ручку для надежного захвата.



Теги товара: мини

Отзывы о товаре Воздуходувка аккумуляторная R18TB-0 без аккумулятора в комплекте 5133002915 Ryobi One+

Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Ожидал немного большего потока воздуха от неё. но в принципе для сдува опилок ,листвы и свежего снега сойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Дует бодро. Снег-пухляк с машины сдувает отлично. Мелкие \"турбодуйки\" китайские есть. Тут мощь не так заметна, но площадь воздействия лучше.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
нет
С функцией измельчения
нет
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
нет
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
15
Высота, см
24.5
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная воздуходувка Ryobi ONE+ R18TB-0 5133002915 - компактное устройство для сдувания мусора с верстака. Используется в мастерских. Оснащена резиновым соплом. Имеет нескользящую ручку для надежного захвата.


Теги товара: мини
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Ожидал немного большего потока воздуха от неё. но в принципе для сдува опилок ,листвы и свежего снега сойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Дует бодро. Снег-пухляк с машины сдувает отлично. Мелкие \"турбодуйки\" китайские есть. Тут мощь не так заметна, но площадь воздействия лучше.


Воздуходувка аккумуляторная R18TB-0 без аккумулятора в комплекте 5133002915 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...