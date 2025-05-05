Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226
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Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%1 520 руб. 2 811 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 502590
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Мощность электрического двигателя
1100
С функцией измельчения
нет
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
сеть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х17
Вес, кг.
1.5
Описание товара Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226
Воздуходувка садовая электрическая DEKO DKBL1100 отлично подходит для уборки на садовых участках. Совмещает в себе функцию обдува и всасывания. Для работы в режиме всасывания к воздуходувке крепится мешок для мусора(входит в комплект). Напряжение: 220-240 В, Частота: 50-60 Гц, Мощность: 1100 Вт, Скорость холостого хода: 13000 об/мин, Производительность: 2,3 м3/мин
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные
Теги товара: мини
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Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
есть
Мощность электрического двигателя
1100
С функцией измельчения
нет
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
сеть
Страна производитель
Китай
Воздуходувка садовая электрическая DEKO DKBL1100 отлично подходит для уборки на садовых участках. Совмещает в себе функцию обдува и всасывания. Для работы в режиме всасывания к воздуходувке крепится мешок для мусора(входит в комплект). Напряжение: 220-240 В, Частота: 50-60 Гц, Мощность: 1100 Вт, Скорость холостого хода: 13000 об/мин, Производительность: 2,3 м3/мин
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные
Теги товара: мини
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные
Теги товара: мини
Достоинства:
Комментарий:
Мощности хватает для продувки компьютера. Немного заедает курок, при отключении фиксации.
Достоинства:
Комментарий:
очень мощная , почистил компьютер
Достоинства:
Комментарий:
Дует как надо, хорошая штука
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги аппарат отличный!брал для родувки ПК,с этой задачей справляется,как пылесос не использовал
Достоинства:
Комментарий:
Дует нормально для своих габаритов и цены.
Достоинства:
Комментарий:
Цена-качество соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Дует, и дует хорошо. Сдувает листья и пыль, раздувает угли. Не адская мощь бензиновой дуйки, но для большинства задач вполне норм.
Достоинства:
Комментарий:
Размер сопла 3-4 см, для дома что-то лёгкое из под куста выдуть можно но не более.
Достоинства:
Комментарий:
Чудо-машинка! Дует превосходно! В руках -- как детская игрушка, а струя -- вполне взрослая. Пыль из электрощитов выбивает, как из бабушкиного ковра. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Гениальная штука! Для такой малышки справляется на отлично! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактная! И были прям сомнения что "может". Но мощность в 1100 ватт решает всё! Дует как чёкнутая! Одним словом листву отлично "метет", со своей задачей справляется Единственное что, на мой взгляд, не нужна ей функция регулировки оборотов - не вижу задач когда обороты нужны меньше - лишняя деталь Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся в быту, довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка. Очень выручает при ремонте.
Достоинства:
Комментарий:
Норм аппарат, мощи вдоволь. Берите - не пожалеете, точно говорю!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая. Намного мощнее аккумуляторной.
Достоинства:
Комментарий:
Нужно было брать сразу с насадками!
Достоинства:
Комментарий:
Великолепная, мощная вещь! Хорошее приобретение, стоит своей цены. Удивил родню на пикнике
Достоинства:
Комментарий:
Использую эту воздуходувку для очистки от пыли компьютера. С этой задачей справляется хорошо. Есть возможность менять силу выдува, во время работы нет посторонних запахов.
Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Воздуходувка Deko DKBL1100 063-4226
Достоинства:
Комментарий:
Мощности хватает для продувки компьютера. Немного заедает курок, при отключении фиксации.
Достоинства:
Комментарий:
очень мощная , почистил компьютер
Достоинства:
Комментарий:
Дует как надо, хорошая штука
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги аппарат отличный!брал для родувки ПК,с этой задачей справляется,как пылесос не использовал
Достоинства:
Комментарий:
Дует нормально для своих габаритов и цены.
Достоинства:
Комментарий:
Цена-качество соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Дует, и дует хорошо. Сдувает листья и пыль, раздувает угли. Не адская мощь бензиновой дуйки, но для большинства задач вполне норм.
Достоинства:
Комментарий:
Размер сопла 3-4 см, для дома что-то лёгкое из под куста выдуть можно но не более.
Достоинства:
Комментарий:
Чудо-машинка! Дует превосходно! В руках -- как детская игрушка, а струя -- вполне взрослая. Пыль из электрощитов выбивает, как из бабушкиного ковра. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Гениальная штука! Для такой малышки справляется на отлично! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактная! И были прям сомнения что "может". Но мощность в 1100 ватт решает всё! Дует как чёкнутая! Одним словом листву отлично "метет", со своей задачей справляется Единственное что, на мой взгляд, не нужна ей функция регулировки оборотов - не вижу задач когда обороты нужны меньше - лишняя деталь Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся в быту, довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка. Очень выручает при ремонте.
Достоинства:
Комментарий:
Норм аппарат, мощи вдоволь. Берите - не пожалеете, точно говорю!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая. Намного мощнее аккумуляторной.
Достоинства:
Комментарий:
Нужно было брать сразу с насадками!
Достоинства:
Комментарий:
Великолепная, мощная вещь! Хорошее приобретение, стоит своей цены. Удивил родню на пикнике
Достоинства:
Комментарий:
Использую эту воздуходувку для очистки от пыли компьютера. С этой задачей справляется хорошо. Есть возможность менять силу выдува, во время работы нет посторонних запахов.