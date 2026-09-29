Top.Mail.Ru
Воздуходувка Bort BSS-900-R 93410815 синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Воздуходувка Bort BSS-900-R 93410815 синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Воздуходувка Bort BSS-900-R 93410815 синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
3 810 руб.  4 758 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 344223
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х21
Вес, кг.
2.58

Описание товара Воздуходувка Bort BSS-900-R 93410815 синий

Садовый пылесос Bort BSS-900-R обладает мощностью 900 Вт и работает от электросети. Благодаря интенсивному потоку воздуха он удаляет листву, пыль, стружки и иной мелкий мусор как посредством раздувания, так и путем всасывания. Устройство подходит для очистки бытовой техники, не терпящей контакта с повышенной влажностью.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини

Отзывы о товаре Воздуходувка Bort BSS-900-R 93410815 синий




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Описание
Садовый пылесос Bort BSS-900-R обладает мощностью 900 Вт и работает от электросети. Благодаря интенсивному потоку воздуха он удаляет листву, пыль, стружки и иной мелкий мусор как посредством раздувания, так и путем всасывания. Устройство подходит для очистки бытовой техники, не терпящей контакта с повышенной влажностью.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздуходувка Bort BSS-900-R 93410815 синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...