Top.Mail.Ru
Воздуходувка TEH LAB1350 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Воздуходувка TEH LAB1350

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 1
Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 2
Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 3
Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 4
Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 5
Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 6
Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 7
Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 8
Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 9
Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 10
Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 11
Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 12
Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Max объем воздуха, м?/ч
16.9
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
  • Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 1
  • Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 2
  • Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 3
  • Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 4
  • Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 5
  • Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 6
  • Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 7
  • Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 8
  • Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 9
  • Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 10
  • Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 11
  • Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 12
  • Воздуходувка TEH LAB1350 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743080
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TEH
Тип двигателя
бесщеточный
Max объем воздуха, м?/ч
16.9
С функцией пылесоса
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х28х21
Вес, кг.
2.5

Описание товара Воздуходувка TEH LAB1350

Аккумуляторная воздуходувка TEH LAB1350 представляет собой садовый инструмент, предназначенный для уборки территории от опавшей листвы, пыли, опилок, мусора и поддержания порядка на приусадебном участке. Также её можно применять в качестве сушки для авто, а зимой для уборки свежевыпавшего снега. Работает от двух аккумуляторов ТЕН серии 20V ONE LITHIUM. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Отзывы о товаре Воздуходувка TEH LAB1350




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
TEH
Тип двигателя
бесщеточный
Max объем воздуха, м?/ч
16.9
С функцией пылесоса
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная воздуходувка TEH LAB1350 представляет собой садовый инструмент, предназначенный для уборки территории от опавшей листвы, пыли, опилок, мусора и поддержания порядка на приусадебном участке. Также её можно применять в качестве сушки для авто, а зимой для уборки свежевыпавшего снега. Работает от двух аккумуляторов ТЕН серии 20V ONE LITHIUM. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздуходувка TEH LAB1350 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...