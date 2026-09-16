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Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42)

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Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 1
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 2
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 3
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 4
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 5
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 6
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 7
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 8
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 9
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 10
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 11
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 12
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 13
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 14
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 15
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 16
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 17
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 18
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 19
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 20
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 21
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
бесщеточный
Max скорость воздуха
70
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 1
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 2
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 3
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 4
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 5
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 6
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 7
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 8
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 9
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 10
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 11
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 12
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 13
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 14
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 15
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 16
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 17
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 18
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 19
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 20
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 21
  • Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 820 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730063
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42)
17 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
бесщеточный
Max скорость воздуха
70
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
Емкость аккумулятора
4
Ширина, см
130
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х26х13
Вес, кг.
6.18

Описание товара Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42)

Мощная аккумуляторная воздуходувка с телескопической штангой легко справляется с уборкой большитх участков от листьев и мусора. Надежный, высокопроизводительный и экономичный BRUSHLESS двигатель с внешним ротором, мощная турбина и высокоскоростной TURBO-режим помогают эффективной и быстрой работе. Регулировка угла обдува, длины штанги и наклона рукоятки позволяет пользователю адаптировать воздуходувку под конкретные задачи и условия работы, обеспечивая комфорт и эффективность при использовании. Комплектация с двумя аккумуляторами повышенной емкости и быстрозарядным устройством позволяет сразу приступить к работе.



Теги товара: аккумуляторные, мини

Отзывы о товаре Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
бесщеточный
Max скорость воздуха
70
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
Емкость аккумулятора
4
Ширина, см
130
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная аккумуляторная воздуходувка с телескопической штангой легко справляется с уборкой большитх участков от листьев и мусора. Надежный, высокопроизводительный и экономичный BRUSHLESS двигатель с внешним ротором, мощная турбина и высокоскоростной TURBO-режим помогают эффективной и быстрой работе. Регулировка угла обдува, длины штанги и наклона рукоятки позволяет пользователю адаптировать воздуходувку под конкретные задачи и условия работы, обеспечивая комфорт и эффективность при использовании. Комплектация с двумя аккумуляторами повышенной емкости и быстрозарядным устройством позволяет сразу приступить к работе.


Теги товара: аккумуляторные, мини
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - стоимость товара 17820 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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