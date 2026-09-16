Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
бесщеточный
Max скорость воздуха
70
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 820 руб.
В наличии
Код товара: 730063
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 820 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
бесщеточный
Max скорость воздуха
70
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
Емкость аккумулятора
4
Ширина, см
130
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х26х13
Вес, кг.
6.18
Описание товара Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42)
Мощная аккумуляторная воздуходувка с телескопической штангой легко справляется с уборкой большитх участков от листьев и мусора. Надежный, высокопроизводительный и экономичный BRUSHLESS двигатель с внешним ротором, мощная турбина и высокоскоростной TURBO-режим помогают эффективной и быстрой работе. Регулировка угла обдува, длины штанги и наклона рукоятки позволяет пользователю адаптировать воздуходувку под конкретные задачи и условия работы, обеспечивая комфорт и эффективность при использовании. Комплектация с двумя аккумуляторами повышенной емкости и быстрозарядным устройством позволяет сразу приступить к работе.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Теги товара: аккумуляторные, мини
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
бесщеточный
Max скорость воздуха
70
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
Емкость аккумулятора
4
Ширина, см
130
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Мощная аккумуляторная воздуходувка с телескопической штангой легко справляется с уборкой большитх участков от листьев и мусора. Надежный, высокопроизводительный и экономичный BRUSHLESS двигатель с внешним ротором, мощная турбина и высокоскоростной TURBO-режим помогают эффективной и быстрой работе. Регулировка угла обдува, длины штанги и наклона рукоятки позволяет пользователю адаптировать воздуходувку под конкретные задачи и условия работы, обеспечивая комфорт и эффективность при использовании. Комплектация с двумя аккумуляторами повышенной емкости и быстрозарядным устройством позволяет сразу приступить к работе.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Теги товара: аккумуляторные, мини
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Теги товара: аккумуляторные, мини
Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42) - стоимость товара 17820 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Воздуходувка аккумуляторная ЗУБР 40 В (2x20В), 1400 м3/ч, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ВА-1400-42)