Воздуходувка Makita UB001CZ
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Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
36 В
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710268
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
С функцией измельчения
нет
Способ транспортировки
ручной
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
36 В
Ширина, см
19
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х31х19
Вес, кг.
4.5
Описание товара Воздуходувка Makita UB001CZ
Аккумуляторная воздуходувка Makita UB001CZ используется при проведении уборочных работ для сдувания листьев, хвои и травы с садовых дорожек, беседок.
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Теги товара: аккумуляторные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
С функцией измельчения
нет
Способ транспортировки
ручной
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
36 В
Ширина, см
19
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная воздуходувка Makita UB001CZ используется при проведении уборочных работ для сдувания листьев, хвои и травы с садовых дорожек, беседок.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, мини
Теги товара: аккумуляторные
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, мини
Теги товара: аккумуляторные
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