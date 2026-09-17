Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с.
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Характеристики
Описание товара Воздуходувка-пылесос бензиновая DENZEL 57902, GL-260, 26 см3, 1 л.с.
Бензиновая воздуходувка-пылесос Denzel GL-260 57902 с двухтактным двигателем объемом 26 см? и мощностью 1 л.с. предназначена для очищения территории от листьев и скошенной травы. Скорость потока воздуха 245 км/ч обеспечивает высокую эффективность работы. Техника работает как в режиме обдува, так и всасывания: при этом мусор измельчается в мешок объемом 40 л, входящий в комплект поставки. Такое решение избавляет от необходимости вручную собирать листву и траву после уборки.
Преимущества
- Быстрый старт — насос ручной подкачки топлива (праймер) облегчает запуск двигателя в холодное время года и после долгого простоя.
- Защита двигателя — воздушный фильтр препятствует попаданию посторонних частиц в цилиндр.
- Простое перемещение собранной травы и листьев — мешок-мусоросборник снабжен наплечным ремнем.
- Функция измельчения — собранный мусор можно использовать в качестве мульчи для удобрения растений.
- Удобное приготовление топливной смеси — дозатор для смешивания бензина и масла входит в комплект поставки.
- Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.
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Бензиновая воздуходувка-пылесос Denzel GL-260 57902 с двухтактным двигателем объемом 26 см? и мощностью 1 л.с. предназначена для очищения территории от листьев и скошенной травы. Скорость потока воздуха 245 км/ч обеспечивает высокую эффективность работы. Техника работает как в режиме обдува, так и всасывания: при этом мусор измельчается в мешок объемом 40 л, входящий в комплект поставки. Такое решение избавляет от необходимости вручную собирать листву и траву после уборки.
Преимущества
- Быстрый старт — насос ручной подкачки топлива (праймер) облегчает запуск двигателя в холодное время года и после долгого простоя.
- Защита двигателя — воздушный фильтр препятствует попаданию посторонних частиц в цилиндр.
- Простое перемещение собранной травы и листьев — мешок-мусоросборник снабжен наплечным ремнем.
- Функция измельчения — собранный мусор можно использовать в качестве мульчи для удобрения растений.
- Удобное приготовление топливной смеси — дозатор для смешивания бензина и масла входит в комплект поставки.
- Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
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