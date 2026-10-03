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Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S

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Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - фото 1
Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - фото 2
Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - фото 3
Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - фото 4
Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - фото 5
Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - фото 6
Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - фото 7
Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - фото 8
Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Max объем воздуха, м?/ч
612
Мешок для мусора в комплекте
да
Объем мешка для мусора
45
  • Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - фото 1
  • Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - фото 2
  • Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - фото 3
  • Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - фото 4
  • Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - фото 5
  • Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - фото 6
  • Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - фото 7
  • Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - фото 8
  • Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
11 900 руб.  14 625 руб. 
Начислим 191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 55526
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S
11 900 руб. -19%
14 625 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Max объем воздуха, м?/ч
612
Объём топливного бака, л
0.5
Объем топливного двигателя,см?
26
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Мешок для мусора в комплекте
да
Объем мешка для мусора
45
С функцией измельчения
да
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Ширина, см
81
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х38х38
Вес, кг.
6.94

Описание товара Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S

Воздуходувка CHAMPION — это мощный и практичный инструмент для уборки вашего сада или двора. Этот электрический прибор представляет собой многофункциональное устройство, которое сочетает в себе функции воздуходувки и пылесоса. Благодаря функции измельчения, уборка становится еще более эффективной: собранный мусор автоматически измельчается и попадает в объемный мешок емкостью 45 литров. Модель оснащена топливным баком на 0,5 литра и двухтактным двигателем, что обеспечивает высокую производительность и надежность в работе. Максимальная скорость воздуха достигает 180 м/с, а максимальный объем воздушного потока составляет 612 м?/ч, что позволяет быстро удалить листья, пыль и мелкий мусор с различных поверхностей. С шириной 81 см и высотой 34 см, воздуходувка легко транспортируется вручную, благодаря чему становится идеальным решением для мобильной уборки. Вес модели составляет 7,8 кг, что делает ее относительно легкой и удобной в использовании. Производится в Китае под брендом Champion, который зарекомендовал себя как производитель надежной и качественной садовой техники. Воздуходувка CHAMPION станет вашим незаменимым помощником в поддержании порядка на участке.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, Зеркало, мини

Отзывы о товаре Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Max объем воздуха, м?/ч
612
Объём топливного бака, л
0.5
Объем топливного двигателя,см?
26
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Мешок для мусора в комплекте
да
Объем мешка для мусора
45
С функцией измельчения
да
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Ширина, см
81
Развернуть
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
Описание
Воздуходувка CHAMPION — это мощный и практичный инструмент для уборки вашего сада или двора. Этот электрический прибор представляет собой многофункциональное устройство, которое сочетает в себе функции воздуходувки и пылесоса. Благодаря функции измельчения, уборка становится еще более эффективной: собранный мусор автоматически измельчается и попадает в объемный мешок емкостью 45 литров. Модель оснащена топливным баком на 0,5 литра и двухтактным двигателем, что обеспечивает высокую производительность и надежность в работе. Максимальная скорость воздуха достигает 180 м/с, а максимальный объем воздушного потока составляет 612 м?/ч, что позволяет быстро удалить листья, пыль и мелкий мусор с различных поверхностей. С шириной 81 см и высотой 34 см, воздуходувка легко транспортируется вручную, благодаря чему становится идеальным решением для мобильной уборки. Вес модели составляет 7,8 кг, что делает ее относительно легкой и удобной в использовании. Производится в Китае под брендом Champion, который зарекомендовал себя как производитель надежной и качественной садовой техники. Воздуходувка CHAMPION станет вашим незаменимым помощником в поддержании порядка на участке.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, Зеркало, мини
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11900 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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