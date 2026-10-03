Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S
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Характеристики
Описание товара Воздуходувка-измельчитель Champion GBV326S
Воздуходувка CHAMPION — это мощный и практичный инструмент для уборки вашего сада или двора. Этот электрический прибор представляет собой многофункциональное устройство, которое сочетает в себе функции воздуходувки и пылесоса. Благодаря функции измельчения, уборка становится еще более эффективной: собранный мусор автоматически измельчается и попадает в объемный мешок емкостью 45 литров. Модель оснащена топливным баком на 0,5 литра и двухтактным двигателем, что обеспечивает высокую производительность и надежность в работе. Максимальная скорость воздуха достигает 180 м/с, а максимальный объем воздушного потока составляет 612 м?/ч, что позволяет быстро удалить листья, пыль и мелкий мусор с различных поверхностей. С шириной 81 см и высотой 34 см, воздуходувка легко транспортируется вручную, благодаря чему становится идеальным решением для мобильной уборки. Вес модели составляет 7,8 кг, что делает ее относительно легкой и удобной в использовании. Производится в Китае под брендом Champion, который зарекомендовал себя как производитель надежной и качественной садовой техники. Воздуходувка CHAMPION станет вашим незаменимым помощником в поддержании порядка на участке.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, Зеркало, мини
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