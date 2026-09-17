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Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200-21, 20 В, 200 м?/ч, 1 АКБ 2 А·ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200-21, 20 В, 200 м?/ч, 1 АКБ 2 А·ч

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Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200-21, 20 В, 200 м?/ч, 1 АКБ 2 А·ч - фото 1
Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200-21, 20 В, 200 м?/ч, 1 АКБ 2 А·ч - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувки
Тип двигателя
щеточный
Max объем воздуха, м?/ч
70
Max скорость воздуха
70
Мешок для мусора в комплекте
да
Объем мешка для мусора
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
  • Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200-21, 20 В, 200 м?/ч, 1 АКБ 2 А·ч - фото 1
  • Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200-21, 20 В, 200 м?/ч, 1 АКБ 2 А·ч - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 420 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741551
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200-21, 20 В, 200 м?/ч, 1 АКБ 2 А·ч
6 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Воздуходувки
Тип двигателя
щеточный
Max объем воздуха, м?/ч
70
Max скорость воздуха
70
Число тактов работы бензинового двигателя
4
Мешок для мусора в комплекте
да
Мощность электрического двигателя
300
Объем мешка для мусора
1
С функцией измельчения
да
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
Ширина, см
16
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х19
Вес, кг.
6.6

Описание товара Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200-21, 20 В, 200 м?/ч, 1 АКБ 2 А·ч

Воздуходувка STEHER — ваш многофункциональный помощник для быстрой уборки. Лёгкая конструкция (всего 1,4 кг) и компактные размеры (16?20 см) делают работу комфортной даже в ограниченном пространстве. Аккумулятор Li-Ion с напряжением 20 В обеспечивает мобильность — никакой привязки к розеткам! Мешок для мусора на 1 литр идёт в комплекте: весь собранный мусор сразу оказывается под контролем. Функция пылесоса отлично подходит для сбора пыли и мелкой стружки, а встроенное измельчение облегчает утилизацию отходов. Щеточный двигатель мощностью 300 Вт уверенно справляется с большинством задач по уборке. Удобный ручной способ транспортировки позволяет брать воздуходувку везде, где нужна чистота без лишних усилий.



Теги товара: аккумуляторные

Отзывы о товаре Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200-21, 20 В, 200 м?/ч, 1 АКБ 2 А·ч




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Воздуходувки
Тип двигателя
щеточный
Max объем воздуха, м?/ч
70
Max скорость воздуха
70
Число тактов работы бензинового двигателя
4
Мешок для мусора в комплекте
да
Мощность электрического двигателя
300
Объем мешка для мусора
1
С функцией измельчения
да
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Развернуть
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
Ширина, см
16
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Воздуходувка STEHER — ваш многофункциональный помощник для быстрой уборки. Лёгкая конструкция (всего 1,4 кг) и компактные размеры (16?20 см) делают работу комфортной даже в ограниченном пространстве. Аккумулятор Li-Ion с напряжением 20 В обеспечивает мобильность — никакой привязки к розеткам! Мешок для мусора на 1 литр идёт в комплекте: весь собранный мусор сразу оказывается под контролем. Функция пылесоса отлично подходит для сбора пыли и мелкой стружки, а встроенное измельчение облегчает утилизацию отходов. Щеточный двигатель мощностью 300 Вт уверенно справляется с большинством задач по уборке. Удобный ручной способ транспортировки позволяет брать воздуходувку везде, где нужна чистота без лишних усилий.


Теги товара: аккумуляторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздуходувка-пылесос аккумуляторная STEHER BLB-200-21, 20 В, 200 м?/ч, 1 АКБ 2 А·ч - стоимость товара 6420 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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