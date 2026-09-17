Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A
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Характеристики
Max объем воздуха, м?/ч
180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743079
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Характеристики
Бренд
Max объем воздуха, м?/ч
180
С функцией пылесоса
нет
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
Емкость аккумулятора
0
Ширина, см
48
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х19х17
Вес, кг.
1.64
Описание товара Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A
Аккумуляторная воздуходувка PBO20H-450А входит в семейство инструментов единой аккумуляторной системы OnePower20V. К инструменту подходят все аккумуляторы и зарядные устройства системы OnePower20V. Воздуходувка PBO20H-450A - мобильный и эффективный инструмент для уборки рабочего пространства. Её можно использовать для сдува стужки или опилок с верстака или инструмента (например пильного или строгального станка). Также может применяться для сдува мусора и листвы с дорожек и площадок на садовых участках, а зимой для сдува свежевыпавшего сухого снега.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, мини
Теги товара: аккумуляторные
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Бренд
Max объем воздуха, м?/ч
180
С функцией пылесоса
нет
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
20 В
Емкость аккумулятора
0
Ширина, см
48
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная воздуходувка PBO20H-450А входит в семейство инструментов единой аккумуляторной системы OnePower20V. К инструменту подходят все аккумуляторы и зарядные устройства системы OnePower20V. Воздуходувка PBO20H-450A - мобильный и эффективный инструмент для уборки рабочего пространства. Её можно использовать для сдува стужки или опилок с верстака или инструмента (например пильного или строгального станка). Также может применяться для сдува мусора и листвы с дорожек и площадок на садовых участках, а зимой для сдува свежевыпавшего сухого снега.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, мини
Теги товара: аккумуляторные
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, мини
Теги товара: аккумуляторные
Воздуходувка P.I.T. PBO20H-450A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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