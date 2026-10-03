Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный
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Характеристики
Тип товара
Воздуходувки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%4 800 руб. 10 150 руб.
В наличии
Код товара: 643263
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 800 руб. -53%
10 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Воздуходувки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х21х18
Вес, кг.
2.1
Описание товара Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный
Аккумуляторная воздуходувка Makita CXT 12 В, куб. м/мин, 75 м/с, короткий патрубок UB100DZ относится к садовой технике, применяемой для очистки территории от сухих листьев и другого мусора. Эргономичная рукоятка с эластичным покрытием обеспечивает надежный хват и предотвращает выскальзывание инструмента из рук пользователя. Питание от аккумулятора позволяет проводить работы вдали от источника электросети. Совмещает функции воздуходувки и пылесоса, за счет чего отличается практичностью.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
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Аккумуляторная воздуходувка Makita CXT 12 В, куб. м/мин, 75 м/с, короткий патрубок UB100DZ относится к садовой технике, применяемой для очистки территории от сухих листьев и другого мусора. Эргономичная рукоятка с эластичным покрытием обеспечивает надежный хват и предотвращает выскальзывание инструмента из рук пользователя. Питание от аккумулятора позволяет проводить работы вдали от источника электросети. Совмещает функции воздуходувки и пылесоса, за счет чего отличается практичностью.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Воздуходувка Makita UB101DZ пит.:от аккум. синий/черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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